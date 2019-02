A Guéret, le parc aux loups prépare sa réouverture

Guéret, France

_"_C'est comme un grand ménage !" s'exclame Adrien Bienvenu en souriant. Le soigneur et animateur polyvalent passe la souffleuse sur les sentiers du parc, dans la forêt. Ils sont six soigneurs à pied d'oeuvre pour mettre en ordre le parc avant l'arrivée des visiteurs. "On est à 200% jusqu'à l'ouverture", glisse-t-il. "Les chemins sont balisés, mais il faut dégager les petites branches et les feuilles qui sont tombées."

Malgré la pluie battante, les loups sont de sortie : "Ils sont curieux : ils viennent voir ce qu'on fait. Ils sont juste là, à regarder ce que je suis en train de faire, mais chacun ses distances", s'amuse-t-il. Et pendant qu'il nettoie le parc, Adrien Bienvenue ne cesse jamais d'observer les meutes : "On est en pleine période de reproduction, alors j'observe ce qui se passe. La louve alpha commence à creuser et à préparer sa tanière pour le printemps prochain."

Les six meutes sont en pleine période de reproduction © Radio France - Céline Autin

Un mois de fermeture bien rempli

La vie du parc ne s'est pas arrêtée avec sa fermeture annuelle en janvier. "On en a profité pour faire ce qu'on ne pourrait pas avec des visiteurs", explique Adrien Bienvenu. "On a passé du temps avec les animaux, et puis on s'est occupés des enclos : on a déblayé les branches et on a coupé quelques arbres qui pouvaient gêner."

L'hiver s'est également invité au parc : "Le site s'est figé sous la neige et sous la glace", détaille Mélina, une soigneuse. "On n'avait pas d'eau, parce que les canalisations avaient gelé. Maintenant que tout a fondu, on peut faire un nettoyage de fond pour les animaux." Elle lave à grande eau les stabulations de la mini-ferme, ce qui dérange à peine les oies et les cochons bien au chaud dans leur box.

Quelques nouveautés pour la réouverture

Le parc aux loups a prévu quelques nouveautés pour ses visiteurs : un parcours d'accrobranche qui ouvrira courant mars devant le parc, et l'arrivée de nouveaux animaux : un couple d'alpagas. Eve Wespi, responsable capacitaire du parc, explique que c'est aussi une nouveauté pour l'équipe de soigneurs : "C'est une découverte pour nous, mais c'est un animal domestique réputé plutôt docile. C'est rassurant pour nous, parce qu'on sait qu'il y aura de l'entretien au niveau pelage, on s'est déjà renseignés."

En 2018, le parc a accueilli près de 50 000 visiteurs : l'équipe espère bien en attirer autant cette année.