A Hobling, s'évader de la ligne Maginot est un jeu

L' association des Casemates du Huberbusch, en partenariat avec des étudiants de l'Iseq, à Metz, ont organisé, samedi, des jeux d'évasion sur l'un des sites de la ligne Maginot. Les fonds récoltés serviront à la préservation du site et pour une action humanitaire.

S'enfermer volontairement dans une pièce étroite. Ajoutez-y les détonations, des coupures d'électricités et de quoi se creuser les méninges durant heure. Vous obtiendrez le pourquoi du comment les escape-games, organisés samedi à Hobling, sur la ligne Maginot, ont affiché complet.

74 visiteurs ont participé, "Et il a fallu refuser du monde", rajoute Justin Selva, étudiant à l'Iseg, à Metz, et membre de l'association des Casemates du Huberbusch. C'est lui qui a fait la jonction entre les deux mondes: un projet de fin d'étude, récolter des dons dans un but humanitaire, tout en valorisant le patrimoine mosellan.

"C'était LA condition", souligne Charles Ledig, le président de l'association de sauvegarde des lieux.

"Nous ne voulions pas simplement que les lieux soient utiliser simplement comme décors, mais qu'ils soient pleinement intégrés".

Action humanitaire

Vœux exaucés, toutes les énigmes tournent autour de l'organisation des soldats, de leur matériel à leur mode de fonctionnement.

Sur les 15 euros du ticket d'entrée, deux euros étaient reversés à l'association pour la préservation du patrimoine; le restant de la somme est destiné a financer un projet à but humanitaire. "Nous avions prévu d'aller en Inde, raconte Justin Selva, mais avec la catastrophe survenue dans les Antilles, on pense qu'on mènera plutôt notre action auprès d'eux".