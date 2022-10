A Ifs, le Sablier devient Centre National de la Marionnette

Le Sablier à Ifs propose à la fois des spectacles, propose de l'accompagnement de créations avec des artistes en résidence et propose de l'éducation artistique en milieu scolaire, pénitentiaire ou hospitalier. Un pôle des arts de la marionnette en Normandie né il y a cinq ans de la fusion de l’Espace Jean Vilar d’Ifs et du CRéAM, Centre Régional des Arts de la Marionnette de Dives-sur-Mer. On lui doit, notamment, l'organisation de RéciDives, le festival de marionnettes chaque année durant quatre jour en juillet à Dives-sur-Mer.

ⓘ Publicité

Anne Decourt, vous êtes la directrice du Sablier. Que représente ce label pour vous ?

C'est une reconnaissance des arts de la marionnette comme étant un champ essentiel de la création artistique. C'est aujourd'hui un art majeur, au même titre que le théâtre d'acteur, la danse, le cirque, les autres labels du ministère de la Culture. C'est avant tout une reconnaissance du travail des artistes, bien sûr.

Et il y en a besoin pour la marionnette, parce qu'on a souvent l'image de Guignol ?

Oui, il y en a toujours besoin d'ailleurs. Guignol, c'est l'exemple parfait. On parle toujours de guignol, malheureusement. Alors qu'évidemment les arts de la marionnette se sont profondément renouvelés depuis 30 ou 40 ans maintenant, il y a une porosité des arts. On est les premiers dans la marionnette à avoir rendu vraiment les arts de la scène complètement hybrides entre le théâtre, les arts visuels, la musique, la danse, le cirque ou l'image animée. Il y a une grande proximité de ce que font les artistes avec le cinéma, la bande dessinée, puisque, contrairement au théâtre d'acteur, puisqu'avec la marionnette on peut tout imaginer. Les possibilités sont infinies comme au cinéma ou comme dans la bande dessinée, il y a une grande proximité.

On n'est plus en train de travailler avec des bouts de ficelle ou la chaussette qu'on peut imaginer. Ce sont vraiment des grandes productions qui jouent sur de grands plateaux de théâtre. Et aujourd'hui, il y a besoin de moyens pour ces formes de spectacle vivant. Et donc il est temps que ça se sache, que les productions sont vraiment ambitieuses, innovantes, profondément intéressantes.

Et puis de la Soupe compagnie, le 29 novembre - Raoul Gilbert

Vous dites qu'un spectacle de marionnettes coûte au moins aussi cher qu'un autre spectacle ?

Oui, c'est même peut être plus cher parce que les processus de création sont très, très longs, puisqu'on passe par de l'écriture, du dessin, parfois du storyboard, même avant la création plateau, parce qu'encore une fois on est vraiment sur des arts visuels. Et puis la création à l'atelier de prototypes, de marionnettes ou de matériaux avec lesquels les artistes vont travailler. Donc il y a des allers retours entre l'atelier de construction et le plateau de théâtre. Ce sont des processus de création qui peuvent être très longs, donc des productions qui coûtent un peu plus cher.

Aujourd'hui, c'est une vraie reconnaissance que la marionnette ait sa place à part entière parmi toutes les formes de spectacles vivants. C'est une fierté d'avoir su dès le départ qu'on était au bon endroit. A mon sens, le plus passionnant aujourd'hui, c'est vraiment ces formes croisées qui mêlent le théâtre, les arts visuels, la danse, etc. Les marionnettistes font ce travail là depuis les années 70 ou 80. Avec eux quelque chose de nouveau est arrivé dans le spectacle vivant

Toute la programmation est à retrouver sur le site du Sablier .