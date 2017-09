A Illhaeusern, la famille Haeberlin fête ses 50 ans de trois étoiles

L'Auberge de l'Ill à Illhaeusern (Haut-Rhin) célèbre ce lundi ses 50 ans de trois étoiles avec un dîner de gala. Les plus grands chefs seront réunis autour de la famille Haeberlin.

Cela fait 50 ans que l'Auberge de l'Ill à Illhaeusern possède trois étoiles au guide Michelin. Seul Paul Bocuse et ses 52 ans de trois étoiles fait mieux à l'Auberge du Pont-de-Collonges de Paul Bocuse 52 ans de trois étoiles.

Pour fêter ce demi-siècle au sommet de la gastronomie française, un dîner de gala est organisé ce lundi soir au restaurant. Il réunira une centaine de convives autour de la famille Haeberlin. Cette exceptionnelle longévité, "c'est presque un rêve" commente le chef Marc Haeberlin "j'espère qu'on ne va pas en rester là".

Ce qui compte avant tout c'est d'être rester fidèle à l'auberge, c'est un restaurant de village, ce n'est pas un restaurant d'élite, tout le monde peut venir, même une fois dans sa vie", assure Marc Haeberlin.

L'Auberge de l'Ill à Illhauesern © Radio France - Patrick Genthon

Une histoire de famille

L'Auberge de l'Ill est avant tout une histoire de famille. Le restaurant a été fondé il y a plus de 150 ans, quand la famille Haeberlin ouvre une petite auberge de campagne parallèlement à une exploitation agricole. Après la seconde guerre mondiale, les deux frères Jean-Pierre et Paul Haeberlin la transforme est temple de la gastronomie. L'Auberge obtient sa première étoile du guide Michelin en 1952, la seconde en 1957 et enfin la troisième étoile du guide en 1967.

En 1976, le fils de Paul Haeberlin, Marc rejoint le restaurant familial. Aujourd'hui encore, la transmission est de rigueur. Le chef travaille avec ses neveux, sa nièce, sa fille, sa sœur est en salle. "On a des employés qui sont là depuis 30, 40 ans", ajoute Marc Haeberlin.

