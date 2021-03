A Issoudun, le retour d'activités sportives dont la pratique était suspendue depuis cet automne

Ce mercredi, la ville d'Issoudun a ouvert plusieurs cours d'école pour permettre la reprise du basket, du karaté ou encore du judo. Des activités pratiquées d'habitude en salle et qui étaient donc suspendues depuis cet automne.

Les enfants n'avaient plus fait de basket depuis le mois d'octobre

La mairie d'Issoudun l'avait annoncé la semaine dernière : elle souhaitait permettre la reprise d'activités sportives pratiquées en salle et donc proscrites depuis le deuxième confinement. L'idée était d'ouvrir les cours d'écoles lorsqu'elles ne sont pas occupées par les élèves car en plein air, la pratique du sport reste autorisée. Ce mercredi, l'école Condorcet a donc accueilli des cours de hand, l'école Condorcet du judo, l'école Jean Jaurès du basket, du karaté et de l'aïkido.

Donner envie de revenir

Entraîneur de basket, Salim se réjouit de retrouver son groupe, même si celui-ci n'est pas encore au complet : "On est dix, sur un total de dix-huit. A chaque coupure, c'est dur de récupérer tous les licenciés. Mais ça fait plaisir de les revoir. Au début, ils vont avoir beaucoup trop d'énergie, ce sera difficile de leur apprendre quelque chose. Le but c'est de leur redonner envie de revenir, il faut que ce qu'on leur propose soit ludique". Ses LeBron James en herbe enchaînent donc les dribbles tout en imitant divers animaux (le guépard, en se déplaçant très vite, le chat, à quatre pattes... etc).

Pour Estelle et Hélène, dont les filles sont inscrites au cours de Salim, cette reprise est une bonne chose. "Léa avait hâte, raconte la première, c'est vrai que c'était compliqué pour elle de ne plus faire de sport en dehors de l'école". La seconde ajoute : "ça fait plaisir de les voir se défouler".

Avec quelques tapis posés au sol, le préau a été aménagé pour les cours d'arts martiaux © Radio France - Sarah Tuchscherer

Sous le préau, des tatamis ont été installés pour les cours de karaté et d'aïkido. Professeur au Karaté Club d'Issoudun, Nejma appréhendait un peu : "J'avais peur qu'il fasse un peu froid". Mais en début d'après-midi, le soleil parvient à percer les nuages. Les enfants ont mis un jogging plutôt qu'un kimono. Alyssa, 15 ans, fait contre mauvaise fortune bon cœur : "C'est pas comme quand on est au dojo, mais bon, on fait du karaté quand même".

Une décision imitée ailleurs ?

Directeur du service jeunesse et sports, Christophe Nadot estime qu'une centaine d'enfants ont bénéficié de cette reprise des activités sportives d'ordinaire pratiquées en salle. "Un peu d'oxygène pour les enfants", dit-il. Il insiste sur le fait que cette décision de la mairie est totalement dans les clous d'un point de vue sanitaire, et espère qu'elle fera des émules dans d'autres communes. Le mois dernier, le maire d'Issoudun André Laignel, s'était attiré les foudres de la préfecture en rouvrant le musée de l'hospice St-Roch, une décision rapidement annulée par le tribunal administratif.