A Jazz à Vienne, malgré le pass sanitaire le public heureux de retrouver les artistes et le théâtre antique

Comme tout événement de plus de 1.000 personnes, le festival Jazz à Vienne peut avoir lieu mais les spectateurs doivent présenter un pass sanitaire, comme preuve d'une vaccination, d'un dépistage négatif ou d'une immunité naturelle. Avant le démarrage du festival, Benjamin Tanguy, le directeur artistique, confiait que ce pass représente un frein pour certains spectateurs qui ont préféré renoncer.

"Il y a une telle ambiance dans ce théâtre, c'est trop !" - Maurice, 83 ans et fidèle du festival depuis 1987

Mais il y a les visiteurs qui s'en accommodent. Comme Fabien venu avec sa femme et ses enfants lundi soir au concert d'Ibrahim Maalouf. Il a fallu faire un dépistage pour un des enfants le lundi dans la journée "on est capable de s'organiser pour." Julien, grand-père venu de Lyon avec deux de ses petits-enfants, comprend l'obligation du pass : "je suis médecin donc je suis pour. Même si on peut dire que ça va mieux, il faut faire attention et ne pas trop relâcher la vigilance. On croise quand même beaucoup de monde." Maurice, 83 ans, lui se soumet aussi au contrôle sans souci, si heureux de retrouver le théâtre antique. C'est un habitué du festival : "il y a une telle ambiance dans ce théâtre, c'est trop !"

Pass sanitaire pendant toute la durée du festival, fin de la jauge ce 30 juin

Les organisateurs ont beaucoup communiqué sur le pass sanitaire, les conditions qu'il faut remplir. Des tests salivaires sont possibles à l'intérieur du théâtre antique les soirs de concerts pour les personnes qui viendraient plusieurs soirs et qui souhaitent faire prolonger la validité de leur pass si la première étape fut le dépistage. L'Agence régionale de santé a organisé plusieurs journées de dépistage rue des Célèstes aussi. La prochaine, c'est ce jeudi 1er juillet, de 10h à 17h. Avant le contrôle du sac puis celui du billet, la première étape pour le public, c'est celui du pass sanitaire "avec une dizaine de personnes en plus mobilisées" selon Samuel Riblier, le directeur du festival.

A compter de ce mercredi 30 juin avec l'assouplissement des règles sanitaires, la jauge à quelque 4.400 places est levée, mais le pass sanitaire lui reste obligatoire jusqu'à la fin du festival, le 10 juillet.