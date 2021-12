Bayonne accueillera un festival musical à partir de 2023 à Jean Dauger

L'Aviron Bayonnais Rugby Pro et la société Olympia Production annoncent l'organisation d'un festival de musique à partir de juin 2023 au stade Jean Dauger. Philippe Tayeb, président du conseil d'administration de l'Aviron Bayonnais, et Christophe Sabot, président d'Olympia Production, ont signé un accord de cinq ans. Les premières têtes d'affiches devraient être annoncées début 2022 selon un communiqué.

Le festival s'appuiera sur les "infrastructures du Parc des Sports de Jean-Dauger au travers d’AB Stadium et d’AB Campus" précise les deux sociétés.

Le festival devrait comprendre plusieurs scènes. Seule la principale sera payante, et sur les autres on pourra retrouver des spectacles de chants et de danses traditionnels. De grands noms sont attendus, puisque la société Olympia Production organise également le festival Garorock de Marmande, dans lequel ont pu se produire des artistes comme le rappeur Ninho, la chanteuse Pomme, Sean Paul, Sting ou encore les Black Eyed Peas.