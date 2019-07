A Joigny on peut louer une pénichette pour les vacances ou un weekend

Joigny, France

Le tourisme fluvial , une expérience qui plait de plus en plus. Parce que c'est une autre façon de partir à la découverte des paysages du département. Sans stress, au rythme de l'eau . Et c'est à la portée de tout le monde. Car il n'y a pas besoin de permis bateau explique Hélène Héliere responsable commerciale de Locaboat à Joigny. " Pour 9 personnes sur 10, c'est la découverte totale du bateau. Avant de partir , un technicien les prend en charge. Il les accompagne sur la pénichette pour leur expliquer son fonctionnement, son maniement. Il va faire un tour avec eux pour qu'ils se testent. Ensuite les clients peuvent partir pour leur séjour. "

Une sensation de liberté, de sérénité

Isabelle et Vincent, deux migennois ont eu droit à cette formation accélérée. Même si ce n'est pas la première fois qu'ils louent un bateau.

Ils aiment s'offrir de temps en temps une petite croisière sur le canal de Bourgogne. Et à chaque fois pour Isabelle, c'est la même sensation. "La sensation, c'est la liberté, la sérénité. C'est la balade au fil de l'eau, c'est magique."

Pas besoin de permis pour prendre la barre d'une pénichette. Une formation accélérée avant de partir suffit. © Radio France - Damien Robine

Et pour Vincent son mari, le bateau, c'est aussi une manière de décompressé. "Ce que j'apprécie c'est le calme et quand on fait des croisières comme ça, on voit autre chose. Si on fait le canal du nivernais, on va voir des cigognes, des ragondins. Et au quotidien, on les voit jamais. Là on retourne un siècle en arrière. On prend le temps de vivre. "

A partir de 500 euros pour un weekend de trois jours

Sept loueurs de bateau sur dix à Joigny sont des étrangers. Des européens mais aussi des touristes américains, australiens et de Nouvelle Zélande .

Le prix de la location d'une pénichette. A partir de 500 euros pour un weekend de trois jours. 1500 euros pour une semaine.