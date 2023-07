À Juan-les-Pins comme à Nice, le jazz cartonne sur la Côte d'Azur !

L'histoire d'amour entre la Côte d'Azur et le jazz continue. Les deux festivals "Jazz à Juan" et "Nice Jazz Festival" ont fait bouger Azuréens et touristes en juillet.

ⓘ Publicité

À Juan-les-Pins, plus de 25.000 spectateurs ont profité de la pinède Gould du 10 au 21 juillet. Cela représente un remplissage moyen de 90%. Les concerts de Nile Rodgers, Ludovic Einaudi et Mélody Gardot ont été ceux qui ont attiré le plus de monde. À noter que le festival off "Jammin'Summer Sessions" a systématique affiché complet à chaque concert. Ce festival off se prolonge d'ailleurs tout l'été.

Les dates de la prochaine édition de Jazz à Juan sont également connues : ce sera du 8 au 18 juillet 2024.

37.000 spectateurs au Nice Jazz Festival

Le Nice Jazz Festival aussi a attiré beaucoup d'amateurs. Près de 30.000 spectateurs pour les quatre soirées "Jazz In", qui mélangeaient au Théâtre de Verdure et sur la scène Masséna des artistes plus pop que jazz, comme Juliette Armanet, les niçois d'Hyphen Hyphen, Tom Jones ou encore M.

Et plus de 7.000 festivaliers pour le "Jazz Off", gratuit, qui s'est déroulé à Nice, sur la Colline du Château, mais aussi dans plusieurs villes de la Métropole : Colmiane, Drap, Saint-Martin Vésubie, Saint-Laurent-du-Var, Auron, Gilette et Valdeblore. Ce festival off continue d'ailleurs lui aussi jusqu'au 13 août, dans plusieurs communes.