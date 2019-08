A l'abbaye de Saint-Savin, une visite 2.0

Depuis le 1er juillet, les visiteurs de l'abbaye de Saint-Savin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, peuvent se faire guider... par une tablette. Une façon de se moderniser et d'attirer plus de monde.

Saint-Savin, France

Dans l'abbaye de Saint-Savin, il y a les groupes de visiteurs qui écoutent avec attention leur guide... et ceux, casques sur les oreilles, qui se laissent guider par leur tablette. Depuis juillet, c'est une des nouveautés proposées au public, et ça marche plutôt bien.

Des reconstitutions et des vidéos explicatives

Ceux qui choisissent l'option numérique sur tablette peuvent faire un parcours de trente minutes, une heure ou plus d'une heure et demie, en fonction du temps qu'ils ont devant eux. Le but : favoriser la venue du public en-dehors des horaires des visites guidées. Et ça marche : cette année, l'abbaye a connu une hausse de 30% de visiteurs par rapport à l'année dernière. Grâce aux tablettes et aux visites théâtralisées proposées le mercredi.

La visite 2.0 propose des vidéos explicatives, des reconstitutions et des jeux pour les enfants. © Radio France - Marie Dorcet

Une version immersive de la visite, avec vidéos explicatives, cartes interactives et reconstitutions historiques accompagnées de sons en 3D qui séduit tous types de visiteurs. "Ce ne sont pas seulement les familles qui choisissent cette option, c'est aussi les personnes plus âgées, une fois qu'elles ont sauté le pas" explique Xavier Bouyer, le directeur de l'abbaye.

Investir pour attirer plus de visiteurs

La mise en place de ces tablettes a coûté 400 000 euros, financés notamment par la région. Une façon d'investir dans le patrimoine.

Trois parcours sont proposés sur la tablette, en fonction du temps que les visiteurs ont devant eux. © Radio France - Marie Dorcet

Si la tablette a autant de succès à l'abbaye de Saint-Savin, c'est qu'elle permet une plus grande liberté en terme d'horaires, mais pas seulement. C'est aussi une manière d'intéresser davantage les enfants pendant les visites. "On doit tuer des Normands comme à l'époque", nous explique la petite Claire, passionnée par son écran dans le vestibule de l'abbaye.

Si elles sont plutôt bien vues, ces tablettes annoncent-elles la mort de la visite guidée ? Bien au contraire : ces dernières ont été renforcées cet été, notamment avec un nouveau créneau à midi pour attirer les voyageurs de passage. "On reste très attachés à la visite guidée, on souhaite juste proposer davantage de choix aux visiteurs en fonction de leur temps et de leurs envies" souligne Xavier Bouyer.