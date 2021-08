A l'aérodrome d'Albert, les visiteurs retrouvent le meeting aérien

Dès 10h ce dimanche, la file s'allongeait devant l'aérodrome d'Albert. Les organisateurs du meeting aérien international attendaient quelques 10 000 visiteurs. Pass sanitaire exigé à l'entrée mais des tests pouvaient être réalisés sur place.

Dans la peau des pilotes

Dans l'enceinte de l'aérodrome, de nombreux visiteurs font la queue devant le Mirage 2000, afin de se glisser dans le cockpit. Venus du Nord, Guillaume et ses filles sont parmi les premiers à grimper dans l'appareil. "C'est un rêve de gosse, savoure Guillaume. On s'imagine à la place du pilote. Et puis on n'a pas cette occasion tous les jours, donc oui c'est un peu une fierté". A quelques mètres de là, l'armée de l'air a d'ailleurs astucieusement installé un stand de présentation.

Juste en face, une autre attraction fait sensation : le simulateur de vol en Alpha jet. Justine, 12 ans, a adoré : "Au début on décollait, on faisait des loopings, puis on atterrissait. On avait vraiment l'impression d'être dans un avion. C'était comme un parc d'attraction mais en mieux".

L'A400M, un géant qui attire

Au fond du terrain, il en est un qui est difficile à manquer tant sa taille en impose : l'A400M, un avion de transport militaire, actuellement utilisé pour l'évacuation de Kaboul notamment. 43 mètres de long, presque autant d'envergure, et 15 de hauteurs, capable de transporter jusqu'à 37 tonnes de matériel.

C'est derrière ce mastodonte que se forme la plus longue file, des curieux prêts à patienter pour pénétrer dans la soute. Tout cela sous le regard du pilote, le commandant Nessim : "C'est un avion formidable. Nous, ça nous fait chaud au cœur de voir une telle foule intéressée par la visite de notre avion, et c'est un vrai plaisir de partager cela avec eux".

La Patrouille de France, grande star du meeting

A midi, la patrouille de France exécute quelques manœuvres sous les yeux des visiteurs assis dans l'herbe pour pique-niquer. Nombreux sont ceux venus en priorité pour l'admirer. Comme ce couple de Calaisiens, qui ont fait la surprise à leurs deux jeunes garçons : "On avait prévu de faire une journée randonnée, mais en fait ils ne savaient pas qu'on les amenait au meeting aérien", glisse malicieusement le père.

Pour l'organisateur, Pascal Cordier, voir tout ce monde est une grande satisfaction : "C'est ce qu'on espérait, la météo nous est plutôt favorable, le public est enthousiaste. Il y a vraiment des animations pour tous, des plus petits aux plus grands".