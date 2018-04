Alpe d'Huez, Huez, France

C'est un événement à deux facettes qui se déroule, de toute façon, dans la bonne humeur. Le challenge des moniteurs, grand raout annuel de la profession des tenues rouges, mélange la compétition et la camaraderie. Cette année, à l'Alpe d'Huez, on voyait donc d'un côté les champions, prêts à en découdre sur la piste, et de l'autre les moniteurs venus pour en rencontrer d'autres, autour d'une bière si possible.

Près de 4000 personnes se rassemblent à l'Alpe d'Huez pour ce challenge des moniteurs 2018. © Radio France - Alexandre Berthaud

"Certains sont meilleurs sur la piste, d'autres à côté"

Le principe est résumé par Pascal Nanjoud, speaker de l'événement depuis 11 ans, un savoyard venu des Gêts. "Ceux qui sont moins bons sur la piste sont meilleurs à côté, ils visent le prix de l'ambiance. On a une équipe qui est bien placée, _ils ont monté les 21 lacets à vélo avant de venir_, c'est dire la motivation".

Mais Xavier Perrier-Michon, directeur de l'Ecole du Ski Français (ESF) dans la station organisatrice, tient à préciser que "sans la compétition le métier de moniteur n'existerait pas". Les meilleurs français sont là, parfois des anciens professionnels sur le circuit de coupe du monde.

L'équipe de Tignes, objectif prix du déguisement. © Radio France - Alexandre Berthaud

Une aubaine pour la station

Près de 2500 compétiteurs s'affrontent durant une semaine, avec les accompagnants près de 4000 personnes se retrouvent donc cette année à l'Alpe d'Huez. "Cela permet de dynamiser une fin de saison souvent faible, amener des gens dans les hôtels, dans les restaurants", explique Xavier Perrier-Michon. Les finales auront lieu samedi, elles seront même télévisées.