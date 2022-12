À l'approche de Noël les stations de l'Isère font face au manque de neige

Les stations de ski de l'Isère attendent impatiemment la neige. Les températures sont très douces, Météo France prévoit 18°C ce dimanche 25 décembre à Grenoble. Autre paramètre, la limite pluie neige est trop haute et va encore augmenter ce week-end de Noël avec un isotherme 0 degré autour de 3 000 mètres.

ⓘ Publicité

Une douceur rare en cette période mais qui n'est pas inédite, explique Denis Roy, de Météo France dans les Alpes du Nord. "Il suffit de se rappeler déjà tout simplement ce qui s'est passé l'année dernière vers les 26, 27 et 28 décembre avec une limite pluie neige qui était remontée jusqu'à 3 000 mètres et qui avait occasionné beaucoup de dégâts, des épisodes de laves torrentielles en Isère, notamment sur la gare du funiculaire du Touvet."

La situation devrait redevenir plus "de saison" dans le courant de la semaine prochaine selon ce spécialiste. Par ailleurs cette douceur ne bat pas des records pour un mois de décembre. Il avait fait jusqu'à 21,5°C à Grenoble en décembre 2000, 20,5°C à Bourgoin-Jallieu en décembre 1989. Plus haut à la Mure, le record est de 18,6°C en décembre 1983. Aux Deux Alpes à 2 550 mètres et à Chamrousse 1650 les records de chaleur pour un mois de décembre sont respectivement de 11°C en 1995 et 17,5°C en décembre 1994.

Conséquences pour le stations

La station de Saint-Pierre-de-Chartreuse est l'une des plus touchées par ce redoux et ce manque de neige. Elle est entièrement fermée à cause de sa faible altitude, 900 mètres au pied des pistes. Pourtant "tout est prêt", confie Laurette Botta en charge de la station au sein de la communauté de communes Cœur de Chartreuse.

Ce n'est pas forcément mieux du côté du Vercors. Il n'a pas neigé depuis plus de 10 jours sur les stations de Lans et Autrans-Méaudre. Elles sont donc partiellement ouvertes et tentent de miser sur d'autres activités. Par exemple, les randonnées ou encore la luge sur rails.

En revanche, la station des 2 Alpes dans l'Oisans s'en sort plutôt bien. "Nous avons de très bonnes conditions de ski dès 1 800 mètres", se réjouit le directeur de l'office de tourisme, Éric Bouchet. Seules quelques pistes noires sont fermées. La station de Chamrousse veut aussi rester positive. "La totalité des remontées mécaniques sont ouvertes et 50 % des pistes sont accessibles", détaille Christopher Hardy, directeur de l'office de tourisme de la station. Néanmoins des skieurs avouent "slalomer entre les cailloux".

Le ski de fond particulièrement affecté

Les conséquences sont plus difficiles pour les domaines nordiques, situés pour la plupart en dessous de 1 500 mètres. les conditions n'améliorent pas la qualité de la neige et de la glisse. "C'est une neige qui a forcément été brassée parce qu'elle a durci, elle a pris l'eau donc ça peut être un peu dur par moments, explique Xavier Balestrini le directeur de Nordic Isère, une association de 19 communes et communautés de communes qui gère 26 sites nordiques dans le département, en plus, parfois il y a eu du vent et ça a glacé certains passages donc c'est assez difficile à travailler pour obtenir quelque chose de skiable."

Bilan des courses : "On a quelques stations qui ont ouvert [..] Certaines ont fait des petites boucles pour un peu animer leur site, pour que les gens commencent à skier mais là on attend encore des conditions météo difficiles, donc même les sites qui sont ouverts attendent encore un jour ou deux avant de savoir si ça va se maintenir pour la suite des vacances."