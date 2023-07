A l’Apyre forge, les couteaux d’art de Jérémie Leclerc

A Portes-Lès-Valence, Jérémie Leclerc dessine, forge, chauffe et réchauffe, ponce et assemble des lames et des pièces qui composent ses couteaux. Il nous fait visiter son atelier.

Jérémie Leclerc devant quelques-unes de ses réalisations. © Radio France - A.W. Après plusieurs années dans l’industrie agroalimentaire, Jérémie Leclerc a eu un déclic. « Dans un reportage de France 3 j’ai vu un mec qui faisait des épées en damas. Je l’avais rencontré quand j’étais gosse, ce qu’il faisait me fascinait. Je me suis dit "c’est ça que je veux faire ". Je suis allé suivre une formation dans l’école que ce gars avait montée à Pierrelatte. » ⓘ Publicité En 2018, Jérémie Leclerc se lance. Il mettra plus de quatre ans à progresser dans la pratique du métier, la définition de son style personnel de couteaux, avant de vivre de cette nouvelle passion. Un métier exigeant et concurrentiel que Jérémie Leclerc, fondateur de l’ Apyre forge , présente pour France Bleu Drôme Ardèche. 📻 Ecoutez notre reportage avec Jérémie Leclerc loading Le forgeron avec une ponceuse à bande. © Radio France - A.W. Des couteaux signés Apyre Forge. © Radio France - A.W.