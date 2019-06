Armada de Rouen : les navires militaires volent la vedette aux voiliers

Alors que l'Armada célèbre les plus beaux voiliers du monde, c'est bien devant un navire militaire, la frégate Bretagne, que la file d'attente est la plus longue : plus de 2h30 d'attente !

Rouen, France

Amarré sur la rive droite de la Seine, quasiment au bout de la presqu'île Weddington, la frégate militaire Bretagne attire les foules. Plus de deux heures trente d'attente samedi dernier, le 7 juin. Et si l'Armada de Rouen est connue pour accueillir les plus beaux voiliers du monde, on se rend compte que les navires militaires peuvent aussi voler la vedette aux vieux gréements. La Bretagne est la cinquième frégate de lutte anti-sous-marine navale et de défense aérienne du programme FREMM (frégates multi-missions) lancée en commun par la France et l'Italie en 2018.

Arme de dissuasion politique

Particularité de cette frégate, elle dispose de missiles qui permettent de tirer sur des cibles terrestres jusqu'à 1000 km ce qui en fait une formidable arme de dissuasion politique. Son armement est considérable : mitrailleuses, canons, missiles, torpilles, leurres. Cela nécessite des précautions particulières et seuls les Français munis d'une pièce d'identité peuvent monter à bord.

La frégate est ouverte au public jusqu'à ce mercredi 12 juin.

A bord de la frégate Bretagne. © Radio France - Coralie Moreau

Dans les cuisines de la frégate Bretagne. © Radio France - Coralie Moreau