A l'autre bout du fleuve, le festival de Loire d'Orléans a déjà un peu commencé

Les futreaux sur la Loire entre la Possonnière et Saumur

Depuis quelques années, la descente de la Loire par des mariniers de Nevers, Decize, Briare ou Gien, depuis l'amont du fleuve, à l'occasion du Festival de Loire, est devenue une tradition bien ancrée. Ils lui ont même donné un nom : "la convergence". Mais jusqu'à présent, aucun ne s'était lancé sur le chemin inverse, depuis l'aval de celle que les mariniers appellent "la rivière", la Loire.

Cette année, pour la 11ème édition du Festival, qui aura lieu du 22 au 26 septembre prochain à Orléans, plusieurs associations de marine de Loire se sont organisées, pour un périple de deux semaines au long du fleuve, dans l'autre sens. Une initiative inédite à cette échelle, qui elle aussi a un nom : "le grand retournement".

Les premiers bateaux du "grand retournement" de la marine de Loire vers Orléans - Philippe Cogné

Les premiers bateaux sont partis ce mercredi 8 septembre du Thoureil, près d'Angers, en provenance de Montjean-sur-Loire, La Possonnière, et Murs-Erigné. Quatre futreaux, les plus petits des bateaux de Loire, qui au fil des jours seront rejoints par d'autres. "A l'arrivée à Orléans, ils seront 25 bateaux et environ 80 bateliers" promet Gilles Crespin, l'un des organisateurs de ce périple au sein de l'association Voiles de Loire.

Pour naviguer à la voile il faut un vent d'ouest

Tout au long du parcours, les étapes seront ponctuées d'animations, en accord avec les communes, et le premier temps fort aura lieu le week-end des 11 et 12 septembre à Tours. Chaque fois, c'est le passage d'un pont ou d'une difficulté particulière qui donne tout son sens à l'événement. "Il y a des obstacles vraiment compliqués, parfois" explique Gilles Crespin, "les ponts d'Amboise, de Blois, de Beaugency, par exemple. Mais nous aurons l'aide des mariniers locaux, qui connaissent bien le fleuve là où ils naviguent".

La navigation se fait à la voile, autant que possible, mais il faut pour cela des conditions météo idéales : rappelons que pour naviguer sur la Loire, en remontant le fleuve, il faut un vent d'ouest, sinon les bateaux n'avancent pas. Autre difficulté : le niveau de l'eau. "Les futreaux, ce sont les plus petits bateaux de Loire, qui passent même avec un faible tirant d'eau, donc il ne devrait pas y avoir de problème" assure Gilles Crespin.

Le passage du barrage de Saint-Laurent-Nouan prévu le 18 septembre

L'un des moments spectaculaires de ce périple, ce sera le passage du barrage de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher, qui nécessite de sortir les bateaux du fleuve et de les passer de l'autre côté. Il devrait avoir lieu le samedi 18 septembre. L'arrivée à Orléans le 22 septembre sera la fin du voyage et le début du festival. Les bateaux passeront un dernier pont, le pont Royal à Orléans, et retrouveront leurs collègues venus de l'autre bout du fleuve, en amont, par bateaux eux aussi.

Les étapes du "grand retournement", en fonction des conditions de navigation

Le 07/09 : départ de Montjean, Le Thoureil

Le 08/09 : Chouzé (Indre-et-Loire)

Le 09/09 : Bréhémont (Indre-et-Loire)

Le 11/09 : Escale sur l'île Aucard à Tours

Le 12/09 : Rochecorbon (Indre-et-Loire)

Le 13/09 : Amboise (Indre-et-Loire)

Le 14/09 : Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher)

Le 15/09 : Escale à Blois

Le 17/09 : Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher)

Le 18/09 : Beaugency (Loiret)

Le 19/09 : Meung-sur-Loire (Loiret)

Le 20/09 : La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret)

Le 22/09 : Orléans

La convergence dans l'autre sens partira un peu plus tard

Le départ de la "convergence", en amont d'Orléans, est prévu lui un peu plus tard. Trois gros bateaux seront acheminés de Nevers à Briare pour ensuite faire le trajet par la route. Ensuite une première flotille partira le 16 septembre de Marseilles-Les-Aubigny, dans le Cher, pour une arrivée à Combleux prévue le 21 septembre.

Entre-temps ils seront le 19 septembre à Gien, si tout va bien, et passeront le 20 septembre au matin le barrage de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, afin d'atteindre le hameau de "Bouteille", à Guilly, le soir même. La dernière "convergence", le 22 septembre, se fera de Combleux jusqu'à Orléans, pour marquer l'ouverture du festival de Loire.

Le programme complet du Festival de Loire

De son côté la ville d'Orléans a publié le programme du festival de Loire. Avec notamment un grand concert de l'Orchestre Symphonique d'Orléans, le mercredi 22 septembre, sur la grande scène du ponton, pour fêter la 10ème édition du rendez-vous de la marine de Loire. Le spectacle des bateaux, sur le fleuve, une nouvelle création, le vendredi 24 septembre à 21h30. Et un spectale pyro-symphonique, sur la Loire, le samedi 25 septembre à 22h30. Le programme complet est sur le site de la mairie d'Orléans.