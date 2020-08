A l'école de voile d'Aydat, gestes barrières et distanciation physique

L'école de voile du lac d'Aydat fait le plein cet été et rattrape les pertes dues au confinement. Pour accueillir les stagiaires, des mesures ont été mises en place pour assurer le respect de la distanciation physique et des gestes barrières.

Pas besoin d'être de la même famille pour monter à bord d'un même catamaran. Enfants et adultes s'arrangent entre eux, mais doivent essayer, autant que possible sur un bateau d'à peine quelques mètres carrés, de s'éloigner les uns des autres. La distanciation physique et les gestes barrières, ça se passe davantage avant de monter sur les bateaux. Chaque stagiaire se voit attribuer une combinaison à la semaine et doit désinfecter son gilet de sauvetage tous les soirs. Les vestiaires sont accessibles, mais seulement pour y déposer ses affaires, il est interdit d'y stationner pour se changer. De nouvelles règles qui n'ont pas découragé Yanis, stagiaire, à s'inscrire : " Je me suis dit qu'il y aurait forcément des mesures mises en place. Sur le bateau, nous on reste entre nous donc on n'a pas besoin de masque. A partir de là, il n'y a aucune différence par rapport à l'année dernière pour la pratique du catamaran."

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition mais le masque n'est pas obligatoire à l'extérieur des locaux de l'école. © Radio France - Sarah Calamand

L'ambiance des stages reste aussi la même, selon Olivier Sigaud, responsable de l'école de voile : "Nous accueillons beaucoup d'enfants, et je crois qu'ils ont été habitués à l'école à ce genre de règles, ce genre de protocole."

Plus de protections qu'à la plage

Des mesures qui rassurent aussi les parents et grands-parents des jeunes stagiaires de l'école de voile. Elisabeth amène son petit-fils tous les ans en stage et se dit plus inquiète des orages sur le lac que du Covid-19. Pour Amandine, mère de famille, les mesures mises en place à l'école de voile peinent à compenser certains comportements : "A 200 mètres, il y a le lac, là, juste à côté, où les gens sont les uns sur les autres... On va croiser des enfants qui ne sont pas de l'école de voile et qui sont agglutinés. C'est bien de faire respecter les règles ici, mais si c'est pour que rien ne soit respecté juste à côté, ça m'interroge."

Le port du masque n'est pas obligatoire à bord des bateaux, pour éviter tout risque de noyade. Olivier Sigaud observe de plus en plus de personnes masquées à l'extérieur des locaux, mais regrette de devoir parfois rappeler à l'ordre les clients dans la file d'attente, à l'entrée de l'école de voile.