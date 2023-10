A l'église Saint Joseph de Belfort, l'orgue centenaire remplacé par un instrument électronique

Polémique à propos de l'orgue de l'église Saint Joseph de Belfort. L'orgue électro-pneumatique de facture Merklin et Kuhn, presque centenaire, est hors d'usage depuis quelques années. Sa restauration estimée à 500 000€ est hors de portée pour la paroisse qui a décidé d'installer dans le buffet de l'ancien instrument un orgue d'église électronique à 55 000€ .

"Une église sans orgue est une église sans âme. Faute de pouvoir financer le relevage de l'orgue historique, nous étions face à un dilemme cruel. Nous avons choisi la solution électronique qui nous a tous bluffé lors de la démonstration, à la mi juillet", explique Paul Feiké, responsable de l'immobilier pour la paroisse Saint Jean-Baptiste de Belfort dont dépend cette église Saint Joseph.

Un sacrilège pour les puristes de la musique liturgique. L'association "organisterie" conteste le coût de la restauration de l'orgue historique. "Plusieurs facteurs d'orgue à Lyon ou Nantes nous ont témoigné qu'ils ont restauré des instruments de la même époque pour 50 000 voire 100 000€ mais pas 500 000€", tempête Antoine Joly, élève organiste au conservatoire royal de Bruxelles et franc comtois de souche. "En 1930, des gens se sont battus pour avoir un instrument de cette facture. Et aujourd'hui, on vire tout pour le remplacer par de l'électronique".

Les cliché de la démonstration de cet Ecclesia D-455 à la mi-juillet à l'église Saint Joseph © Radio France - Christophe Beck

D'où cette pétition lancée le 1er octobre pour s'opposer à cette installation. "Pour moi, on détruit un patrimoine qui appartient à toute la région, pour le remplacer par de l'électronique à la durée de vie plus courte", ajoute Antoine Joly.

Une pétition un peu tardive puisque l'instrument, l'Ecclesia D-455 de marque Johannus a été installé ce mercredi sur la tribune de l'église saint Joseph et dans le buffet de son ancêtre. Pas moins de 24 enceintes et 4 caissons de basse.

Bluffant, pour Paul Feiké. "On nous a retorqué, oui, mai c'est un faux. Certes, mais c'est un faux qui est tellement merveilleux. On restitue la chaleur de l'orgue liturgique, à partir de l'échantillonnage des meilleurs instruments au monde". Et d'ajouter pour conclure :"Pour notre église, investir des centaines de milliers d'€ ne constituerait pas une saine gestion".

Dernier argument en faveur de cet orgue électronique. L'église Saint Joseph accueille les offices de la cathédrale de Belfort, fermée pour les travaux de restauration du chauffage. ll fallait donc une solution rapide pour l'orgue de Saint Joseph.

Un concert inaugural est proposé ce vendredi soir à 19h00 à l'église Saint Joseph, rue Voltaire à Belfort, pour entendre la qualité de cet instrument électronique de marque Johannus.