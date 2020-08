A l'étang de Messein, baignade interdite ... mais tolérée

La chaleur est étouffante en ce début d'après-midi au bord de l'étang de Messein près de Nancy. Malgré les nombreux panneaux qui rappellent l'interdiction de se baigner, plusieurs personnes, des familles notamment, n'ont pas résisté à l'appel de l'eau fraîche.

Un bon moyen de se rafraîchir en pleine canicule

Anaïs est venue de Nancy avec deux amis. Tous trois sont en vacances et on décidé d'aller passer l'après-midi au bord de l'eau, pour un pique-nique et une session de paddle, loué à la base nautique de l'étang.

"On va probablement se baigner un peu avant, histoire de se rafraîchir", confie Anaïs, "Oui c'est interdit mais on va juste se tremper un peu sans s'éloigner du bord ..."

De nombreux panneaux rappellent l'interdiction de baignade à l'étang de Messein © Radio France - Mathilde Bouquerel

Installée à l'ombre d'un arbre, Pauline nourrit son fils de quelques mois. La Nantaise est venue rendre visite à des amis Nancéiens avec son mari et ses deux enfants. Le Papa et le plus grand sont déjà dans l'eau ... et elle ne va pas tarder à les rejoindre avec le cadet.

"C'est vrai, on sait que ce n'est pas vraiment autorisé mais il fait très chaud et dans le secteur, avec des enfants en bas âge, c'est le plus pratique", explique-t-elle.

C'est un appel, surtout par cette chaleur

Un peu plus loin, Séverine se fait dorer au soleil. Depuis quelques semaines, la Vandopérienne vient ici quasiment tous les jours car, à cause du coronavirus, elle a dû annuler ses vacances en Espagne. Elle avoue avoir du mal à résister à la tentation : "C'est un appel, surtout par cette chaleur ... Quand on voit l'eau, les enfants qui sont dedans toute la journée ..."

Une baignade tolérée

Les enfants dont parle Séverine, ce sont ceux de la base nautique voisine, où ils peuvent pratiquer dériveur, planche à voile ou paddle. Gabriel Gottscheck en est le gérant. C'est à lui ainsi qu'aux gendarmes de faire sortir les baigneurs de l'eau, mais il reconnaît que l'interdiction est difficile à faire respecter.

"En période de canicule, on peut comprendre que ce soit compliqué pour les gens de ne pas se baigner", explique-t-il, "Quand on en voit qui nagent jusqu'au milieu du lac ou se retrouvent au milieu des bateaux, on va les voir et on leur demande de revenir sur le bord. Mais il y a une tolérance pour ceux qui se baignent jusqu'à la taille."

Par temps de canicule et en restant près du bord, la baignade est tolérée © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une tolérance que confirme Séverine : "Les gendarmes viennent régulièrement", raconte-t-elle, "Ils font sortir les gens de l'eau et cinq minutes plus tard tout le monde se baigne à nouveau."

A noter cependant que la baignade n'est pas surveillée, et que la qualité de l'eau n'est pas contrôlée pour vérifier par exemple l'absence de cyanobactéries. Par jour, environ 200 à 300 personnes se baignent dans l'étang.