À l'étang Saint-Pierre, les vestiges de l'échec d'Amiens Plage refont surface

La mairie d'Amiens s'apprête à réparer les erreurs d'Amiens plage, un site de baignade naturel fermé au bout de deux jours à l'été 2015. Une bâche laissée à l'époque refait surface dans l'étang. Son enlèvement doit avoir lieu à l'automne 2022, dans le cadre de la rénovation du parc Saint-Pierre. Pour autant, la mairie réfléchit à un nouveau site de baignade avec des techniques plus propices.

Le fiasco d'Amiens Plage refait surface

De loin, la forme ressemble à un rocher, mais il s'agit bien d'une bâche qui est en train de remonter du fond de l'étang Saint-Pierre, à Amiens. : "Il y a certainement des bulles, au fond, qui la font remonter, analyse Jean-Christophe Loric, adjoint en charge de l'urbanisme. Cela ne gêne pas les activités nautiques, mais ça n'a rien à faire là." Cette bâche a été laissé après l'été 2015, et l'échec d'Amiens Plage, une tentative de créer une zone de baignade avec du sable dans l'étang.

Une bâche remonte à la surface dans l'étang du parc Saint-Pierre, à Amiens. © Radio France - Céline Autin

Des travaux d'enlèvement sont prévus d'ici l'automne, pour un coût de 100.000 euros. "Cela fait partie du projet plus global de réhabilitation du parc Saint-Pierre, que nous allons mener dans les prochaines années pour une enveloppe de 1.5 millions d'euros" précise l'élu.

Quel nouveau site de baignade naturel ?

Rendue plus prudente par cette exemple, mais pas échaudée, la ville réfléchit à un nouveau site de baignade naturel : "c'est un besoin des Améinois. Quand vous regardez l'île aux fagots, c'est un lieu où, historiquement, on se baignait. Toutes les parties canalisées de la Somme sont intéressantes également," détaille Jean-Christophe Loric.

Exit le parc Saint-Pierre ? Tout est une question de technique et de concertation, selon l'élu : "certains solutions existent : à Paris, Bâle, Berlin, certaines grandes villes sont allées à la reconquête de leur fleuve, et on va s'en inspirer. Cela peut être fait sur des étangs, sur le fleuve de la Somme, mais pour faire ça, il faut mettre les spécialistes autour de la table, parce que ça ne s'improvise pas."

Gilles Tranchant, lui, aimerait qu'on revienne à l'hypothèse de l'étang Saint-Pierre, "avec l'envie et sans la précipitation". Ce pharmacien de Saint-Leu, ancien soutien d'Amiens plage, a bien étudié la question : "il suffirait de rouvrir le Petit Rieu après le Boulevard Beauvillé, là ou on se baignait. Cela transformerait l'étang en un étang eau vive, avec des conditions bactériennes beaucoup moins drastiques." Il promet de continuer à se mobiliser pour l'étang Saint-Pierre. La ville, quant à elle, se donne un à deux ans pour trancher la question.