A l'hippodrome de Mauquenchy, le monde des courses affiche ses bonnes pratiques

Les courses hippiques sont-elles compatibles avec le bien être animal ? Oui répond la Fédération Nationale des Courses hippoques, elle a même lancé un hastag, #RaceandCare pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques en vigueur dans le milieu.

Car si le bien être animal prend de plus en plus d'importance dans les préoccupations du grand public, le monde des courses n'a pas attendu pour se pencher sur la question. En 2016, les acteurs ont formalisés cet intérêt par une Charte pour le bien-être équin.

Mais sur l'hippodrome de Mauquenchy, on s'intéresse aujourd'hui à la retraite des chevaux de courses.

La Retraite des chevaux de courses, un sujet sensible

La retraite peut arriver très jeune pour ces chevaux puisque les chevaux sont envoyés vers un an et demi à l'entrainement. S'ils sont trop lents ou si le mental n'est pas là, ils peuvent sortir du circuit et la question de "l'après" se pose déjà... A moins de deux ans!

La retraite est donc un sujet sensible puisqu'il existe toujours la possibilité pour certains entraineurs peu scrupuleux d'envoyer leurs chevaux à l'abattoir. Une pratique périphérique de l'avis des professionnels du secteur.

Gilles Curens est entraineur et pour lui : "La boucherie, jamais ! jamais ! Je donne mes chevaux... un cheval réformé des courses ça vaut entre 700 et 1000 euros alors je préfère les donner contre bons soins".

Pour lui, c'est avant tout l'amour des chevaux qui pousse les gens à travailler dans ce secteur et la boucherie reste une porte de sortie très marginale.

Les actions menées sur les hippodromes cet été sont une bonne façon de montrer au grand public les bonnes pratiques de la filière, que ce soit en terme de dopage ou en terme de retraite comme aujourd'hui. "Mais on a pas attendu pour s'y intéresser, les chevaux sont bien traités depuis de nombreuses années. Comme beaucoup de mes collègues, j'invite le public à venir dans mes écuries pour voir comment cela se passe".

Un sulky de course © Radio France - Milena Aellig

Passerelle, une association de reconversion pour les Trotteurs Français

Dans le cadre de la journée à Mauquenchy, la Fédération a invité Aurélie Mallet, présidente de l'association Passerelle à venir présenter son activité. Son association récupère des chevaux de race Trotteur Français, utilisée dans les courses de trot, auprès d'entraineurs ou propriétaires. Elle propose ensuite de les travailler, de les muscler pour qu'ils puissent devenir des "chevaux de loisirs" c'est à dire des chevaux de propriétaires particuliers souhaitant pratiquer la balade, le saut d'obstacle, la course d'endurance ou encore le dressage.

Elle essaye de garantir au maximum le "match" entre le cheval et le propriétaire pour qu'il devienne un véritable compagnon de vie. En tout les cas, le cheval est protégé par contrat et ne pourra plus reprendre son activité de course ou finir à la boucherie.

Pour son association Passerelle, elle s'est notamment inspirée d'autres associations comme Au delà des Pistes, une association qui réforme des Pur-sangs, utilisés dans les courses de galop.

Pour cette journée, elle est venue avec un cheval de 3 ans issu de son association : Jamaïcan. Il est là avec un autre compère, lui aussi réformé mais depuis plusieurs années, Atome des Gachères.

Atome des Gachères, un trotteur français réformé © Radio France - Milena Aellig

Julie est la propriétaire d'Atome et ensemble ils vont faire une démonstration de travail à pieds (des petites figures de spectacle, comme la révérence) et de saut d'obstacle. L'objectif est de prouver au public que les trotteurs ne sont pas seulement des chevaux de courses mais aussi d'excellents chevaux de selle, qui font de formidables compagnons de vie pour les cavaliers "classiques". Elle espère convaincre des cavaliers de se tourner vers les trotteurs, pour elle, de trop nombreux trotteurs finissent encore à l'abattoir parfois à un très jeune âge.

Les chevaux s'entrainent-ils trop jeunes ?

Jean Claude est un ancien gérant de bar PMU et ancien éleveur. Il est "dans les courses" depuis plus de 50 ans. Mais pour lui, il reste encore des progrès à faire. Il note notamment une régression sur un point : l'âge d'entrée des chevaux dans le milieu. " A 14 ou 16 mois... Le squelette n'est pas encore formé et le coeur non plus !" Cela peut notamment entrainer des lésions osseuses ou articulaires. Il ajoute: "A l'époque, on ne qualifiait les chevaux qu'à trois ans !" Aujourd'hui on qualifie les chevaux à deux ans.

Pour deux entraineurs un peu plus loin, cette sélection très jeune permet d'endurcir les chevaux. Et n'empêche pas de les préserver ! Par amour d'abord de ces compagnons de vie et de travail mais également pour des raisons économiques "si on tire trop sur la corde, trop tôt et trop jeune... un cheval qui aurait pu faire 150 000 euros de gains va n'en faire que 50 000 car il sera blessé et fatigué. Alors on a tout intérêt à en prendre soin et à les protéger".