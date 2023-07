A l'Île d'Yeu, le festival Viens dans mon île fête ses 10 ans.

Du 1er au 4 août, le Fort de Pierre-Levée sur l’Île-d’Yeu accueille des artistes tels que Mathieu Chedid, Deluxe, Roméo Elvis, ou encore le groupe Totalement 80. Un événement atypique rendu possible grâce à l'aide de près de 200 bénévoles, et d'une organisation millimétrée.

ⓘ Publicité

La logistique est "atypique, mais aussi compliquée." Il faut acheminer "son, lumière, vidéo, matériel propre à un festival", égrène Antoine Grésillon Bertrand, coordinateur du festival.

"C'est une chaîne logistique démesurée"

L'organisation est réglée comme du papier à musique: le matériel est d'abord transporté en bateaux dans des conteneurs depuis le port de Fromentine. Une équipe de bénévoles l'achemine par camions jusqu'au site de la Citadelle. Une deuxième équipe de techniciens monte la scène et les équipements lumière et son. "La chaîne logistique est démesurée, bien différente d'un festival continental", explique fièrement le président du festival.

Gaetan Roussel, Thomas Dutronc, Zaz, Laurent Voulzy, Olivia Ruiz, Julien Doré, Yannick Noah, Benabar ... autant de grands noms de la chanson française qui ont participé à ce festival insulaire vendéen depuis dix ans. "Je propose aux artistes une escale, un projet à cheval entre une escapade reposante et un consert sur un lieu insolite."

Des stars plus accessibles

"Les chanteurs ne peuvent pas partir après leur concert en Tour Bus. Ils sont coincés sur l'île." Des moments plus chaleureux se créent entre festivaliers, insulaires et stars. "Les artistes se promènent sur l'île en vélo, on les reçoit de manière authentique. À l'Île d'Yeu, ils sont des personnes comme vous et moi. Il n'y a pas ce côté fan, comme dans d'autres festivals plus traditionnels."