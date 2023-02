À La Barre-de-Monts, l'activité chien de traineau prise d'assaut

Ça y est, les vacances d'hiver ont commencé pour la zone B depuis ce samedi 11 février et jusqu'au dimanche 26 février 2023. Et si vous n'avez pas les moyens de partir en montagne, les sports d'hiver viennent à vous ! À La Barre-de-Monts, en Vendée, vous pouvez faire cinq activités pratiquées habituellement en montagne, comme de la luge, du skike (autrement dit du ski sur roues), des raquettes, de la course d'orientation ou encore du chien de traineau, le tout sur le sable, sans aucun flocon de neige.

10ème édition des "Sports d'hiver à la mer"

Gros avantage : les tarifs sont beaucoup plus abordables qu'à la montagne : comptez 13,50 euros l'initiation de chien de traineau contre en moyenne 50 euros en montagne, deux euros les deux heures de randonnée en raquettes contre 10 à 25 euros la demi-journée en montagne. Toutes ces activités sont organisées dans le cadre des "Sports d'hiver à la mer", qui reviennent chaque année depuis 13 ans à La Barre-de-Monts, au sud de l'île de Noirmoutier.

Une quinzaine de chiens nordiques ont été choisis pour cette activité, dressés par l'association "Sports et chiens nordiques de Vendée" © Radio France - Léonie Cornet

Les activités ont lieu sur la plage de la Bergère ou dans la forêt de Fromentine, organisées par la ville et l'association "Sport et chiens nordiques de Vendée" du 11 au 26 février. Et c'est l'atelier "chien de traineau" qui rencontre le plus de succès cette année : 15 chiens dans les startingblocks, qui s'apprêtent à s'élancer à toute vitesse sur le sable. La première à avoir testé l'activité ce dimanche 12 février, c'est Lise, 11 ans, casque de vélo sur la tête. "Au départ, j'étais vraiment crispée, confie-t-elle, et maintenant, je ne sens plus mes jambes. Dans les descentes, j'avais plein de sable dans les yeux. C'était surprenant pour moi, car c'était la première fois."

"Nous ne partons jamais à la montagne, c'est trop cher" - Nadège

Nadège, sa mère, a eu l'idée de faire cette activité ce dimanche. Elle l'avait repérée depuis longtemps. "Nous ne partons jamais à la montagne, cela coûte beaucoup trop cher, explique-t-elle. C'était l'occasion pour les enfants de découvrir les sports d'hiver, même si c'est à la mer."

Les réservations ont été prises d'assaut pour cette activité. "La plateforme a été ouverte à 8 heures, dès 8 heures 20, tout était vendu, résume Jean-Marc Tatu, l'organisateur de l'activité "chien de traineau" et président de l'association Sports et chiens nordiques de Vendée. C'est de pire en pire, les places partent de plus en plus vite, et on fait beaucoup de déçus. Les gens nous disent qu'ils n'ont pas eu le temps de réserver."

L'activité est effectivement déjà complète pour les deux semaines de vacances, que ce soit baptême ou randonnée, mais il reste de la place pour la luge et le ski sur roues. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site du Pays de Saint Jean de Monts ou directement auprès de l'office de tourisme de La Barre de Monts Fromentine.