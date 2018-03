Depuis le 28 février, les bénévoles de la bibliothèque de Réméréville font le tri des quelques 4 000 ouvrages présents sur leurs étagères. Des livres souvent issus de dons et abîmés ou plus au goût du jour. Une opération appelée "désherbage", menée avec le soutien de la médiathèque départementale.

Réméréville, France

Opération "désherbage" à la bibliothèque municipale de Réméréville. Depuis deux semaines, les bénévoles de la bibliothèque s'activent à mettre dans des cartons quasiment trois-quarts de leur collection. Depuis son ouverture en 2014, la bibliothèque a reçu quelques 4 000 livres sous forme de dons. Ils sont donc souvent abîmés ou plus d'actualité. Le but du "désherbage" est de remplacer les vieux livres par des neufs, fournis par la médiathèque départementale pour attirer de nouveaux lecteurs.

La méthode "IOUPI"

Pour savoir quels livres retirer, les huit bénévoles appliquent la méthode "IOUPI". Incorrect : les informations du livres sont fausses. Ordinaire : un livre qui n'apprendra pas grand chose au lecteur. Usé : le livre est abîmé, jauni. Périmé : les informations sont anciennes et n'attirent plus de lecteurs. Inadéquat : le contenu du livre ne correspondent pas au public qui fréquente la bibliothèque.

"J'ai un petit pincement au cœur quand je retire les livres, mais il le faut ! estime Bernadette Vogin, 66 ans et bénévole depuis la création de la bibliothèque.Par exemple tous les auteurs qui ont enchanté ma jeunesse, Troyat, Cronin.... On a mis ça en rayon mais ça ne sort plus du tout ! Il faut les dégager c'est clair. Le but c'est d'amener les gens à la lecture, les jeunes notamment."

Des livres "désherbés". © Radio France - Mélanie Juvé

Plus de 1 500 ouvrages remplacés

Depuis que la bibliothèque de Réméréville, anciennement associative, est devenue municipale en début d'année, elle s'est rattachée à la médiathèque départementale. _"Entre 1 500 et 2 000 ouvrages vont être remplacés,_assure Dominique Pocreau, directeur de la médiathèque départementale. Mais avec un intérêt multiplié par cent puisque ce sont des ouvrages récents, qui intéressent tous les publics on essaye de balayer tous les publics dans les genres et les auteurs."

Où terminent les livres "désherbés" ?

Les quelque 3 000 livres "désherbés" terminent dans des cartons et sont récupérés par une société d'insertion locale qui les revendra par internet à moindre coût pour les moins abimés. Le reste sera recyclé pour devenir de la pâte à papier. L'opération de tri se poursuit jusqu'à la fin du mois de mars.