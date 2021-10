C'est une première en Ariège. Depuis le 1er octobre, la bibliothèque de Tarascon-sur-Ariège propose des jeux-vidéos en prêt. Une centaine de jeux de Nitendo Switch, de PS4 et d'Xbox 360 sont disponibles, car les jeux-vidéos sont un "bien culturel comme un autre".

À la bibliothèque de Tarascon, on prête désormais des jeux-vidéos

Jean-François Chevalier et Christophe Lanoux Blanco devant les étagères où se trouvent les jeux-vidéo à la bibliothèque de Tarascon-sur-Ariège.

C'est une première dans le département de l'Ariège. Depuis le vendredi 1er octobre, la bibliothèque de Tarascon propose au prêt une centaine de jeux-vidéos.

Comme un livre ou un DVD, les adhérents peuvent emprunter un jeu pendant un mois. "Nous avons une centaine de références", détaille Christophe Lanoux-Blanco, le responsable de la bibliothèque. Depuis près de sept ans déjà, une pièce du bâtiment est dédiée aux jeux-vidéos.

À côté d'une télé, on trouve une Nitendo Switch, une Xbox 360, des Nitendo DS. "Maintenant, ils pourront venir jouer à la console, tester un jeu et repartir avec", s'enthousiasme Christophe.

Un bien culturel qui à sa place dans les rayons

Fifa, Mario Kart, on trouve dans les rayons surtout des jeux familiaux. Les quelques jeux avec de la violence sont réservés aux adultes. "Nous respectons scrupuleusement les limites d'âge", précise Christophe Lanoux Blanco.

Le responsable de la bibliothèque espère attirer un nouveau public avec ce prêt de jeux-vidéos. "On fait tout pour que cela ne soit pas des lieux poussiéreux, qu'avec des personnes âgées. Il faut aussi une mixité des publics. Un peu plus de 70 % des Français jouent occasionnellement aux jeux vidés. C'est un bien culturel populaire !"

"Il a autant sa légitimité que les livres, les DVD. Il y a une richesse dans les univers proposés et beaucoup de ponts réalisés avec la musique, la littérature", affirme de son côté Jean-François Chevalier, responsable des services numérique de la bibliothèque départementale de l'Ariège. Ce service a acquis une centaine de titres et les prêtent aux bibliothèques de Mirepoix et d'Ax-les-Thermes

Des collégiens conquis

Tiffany, 15 ans, est la première à tester le nouveau service. "C'est génial, parce que c'est gratuit", confie la lycéenne qui repart avec un exemplaire de Mario Kart. Même réaction chez Loan et Alexis, collégiens à Tarascon. "Ça a l'air pas mal, ça permet de savoir si on aime le jeu avant de l'acheter", confie le premier. "Quand tu n'as pas trop d'argent pour t'acheter des jeux, c'est nickel ! C'est un bon contexte !"

Si le prêt de jeux-vidéos fonctionne bien, la bibliothèque de Tarascon pourra même prêter les consoles à partir de l'année prochaine.