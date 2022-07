À La-Colle-sur-Loup, touristes français et étrangers sont au rendez-vous, en ce début d'été !

L'été est arrivé, et les touristes aussi ! C'est la première saison estivale sans restrictions sanitaires depuis le début de la pandémie de covid, alors à La Colle-sur-Loup, on renoue avec les touristes étrangers, et on continue d'accueillir des Français. La saison s'annonce belle.

Du soleil, des touristes, des campings, des gîtes et des hôtels quasiment complets jusqu'à septembre… pas de doutes, la saison estivale a bel et bien commencé à La Colle-sur-Loup !

A l'office du tourisme, on fait le point sur la fréquentation : "En juin, on avait autant de Français que d'étrangers, c'était 50-50", explique Elsa, qui accueille les vacanciers. "Les touristes sont arrivés et les réservations ont explosé cette année ! On devrait avoir une fréquentation supérieure à celle de 2019, notre année de référence."

Ce premier été sans restrictions sanitaires depuis le début de la pandémie de covid signe des retrouvailles avec les Hollandais, les Anglais et les Américains, qui reviennent dans les Alpes-Maritimes. La clientèle française, venue plus nombreuse avec le covid, contrainte de partir en vacances à domicile, est restée. Résultat : les réservations sont en nette augmentation et les professionnels retrouvent enfin de la visibilité à plus long terme : "Je suis complet à 95% jusqu'à fin août", explique Grégoire, le gérant du B&B Maison Carles, dans le village de La Colle-sur-Loup.

La terrasse de la Maison Carles à La Colle-sur-Loup © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Touristes d'ici et d'ailleurs

En effet, sa terrasse est bien pleine à l'heure du petit déjeuner, et on y entend plein d'accents : anglais, québécois, français… Bertrand et Holly, eux, viennent de Hollande : "On est déjà venus sur la Côte d'Azur, mais plus du côté du Var. On adore voyager alors on est très heureux de pouvoir venir à nouveau pour visiter cette si belle région de France !"

A la table voisine, Jean-Sebastien et sa famille, venus du Québec : "On reste un mois ici ! On fait un grand tour, c'est vraiment magnifique, la Provence, c'est le meilleur de la France !" Et ce ne sont pas les touristes locaux qui diront le contraire ! Christian est toulonnais, il connaît déjà un peu le coin et vient pour la qualité de l'accueil : "C'est un endroit sympa, typique, avec une grande chambre, pratique quand on est plusieurs ! L'accueil est très familial...peut-être même mieux qu'en famille !"

Grégoire, l'hôte, fait ses comptes : "C'est très polyglotte, chez moi ça parle anglais, italien, portugais… il y a un peu moins de russophones vu le contexte, évidemment. En revanche, les Français arrivés avec le covid sont restés : avant j'avais 10% de Français, maintenant j'en ai 65% ! On a appris à voyager à proximité. J'ai de la clientèle toulonnaise, marseillaise, monégasque… ils sont à moins de deux heures de voitures. C'est amusant d'accueillir des gens qui ont le même accent que vous !"

André, propriétaire du camping Les Pinèdes, au balcon d'un bungalow © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Camping complet !

En s'avançant un peu dans les gorges du Loup, on tombe sur le camping d'André, les Pinèdes. Là, des tentes, des caravanes et des mobil homes sur 4 hectares, en restanques. "Les arrivées massives, ce sera surtout la semaine prochaine !" explique André "On retrouvera nos Hollandais, Allemands et Anglais, qui reviennent en force. _Les Français, eux, sont toujours restés_. On a généralement 50% de Français, 50% d'étrangers. On est complet du 15 juillet au 15 août."

Au camping, les ânes Mirabelle et Basile, s'occupent de débroussailler © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au niveau régional, les taux de réservations sont à 71% pour le mois de juillet, 68% pour août. Le sud n'a rien perdu de son attractivité !