PHOTOS - À la convention geek de Metz Torii : « On peut être qui on veut ! »

Les fans de mangas et de pop culture ont retrouvé le chemin de leur salon favori ce samedi, pour l'ouverture de la quatrième édition de la convention "Metz Torii" au parc des expos. Chaque année, cet évènement est l'occasion pour les visiteurs d'arborer les costumes de leurs personnages préférés, et d'échanger avec d'autres amateurs.

Tous les univers imaginaires sont représentés dans cette joyeuse réunion de fans souvent costumés, ravis de venir partager et afficher leur passion. Une large place est accordée à la culture japonaise du manga et de leurs films d'animation, mais aussi des comics américains, de la littérature de science-fiction et de fantasy, en passant par la saga cinématographique d'Harry Potter et l'univers des studios Disney.

Du monde à l'ouverture de la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Avec le cosplay, « on peut être qui on veut »

Couronne serrée autour du cou, trident à la main, Xavière défile dans les allées vêtue de sa remarquable tenue de Princesse Mipha, une héroïne du jeu vidéo Zelda, produit par Nintendo. Deux heures de temps pour se maquiller et enfiler cette tunique réalisée par ses soins, grâce au temps libre dégagé pendant les périodes de confinements cette année : « J'ai toujours aimé mettre des costumes quand j'étais enfant. Ce n'est pas parce qu'on arrête de se costumer qu'on devient adulte, cela n'a rien à voir. On est juste là pour s'amuser, en profiter. Et on montre aussi ce que l'on sait faire ! », explique cette messine aux pupilles couleur d'orange sanguine.

Deux cosplayeuses en héroïnes de jeu vidéo à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Tous partagent le goût de cette ambiance bon enfant, qui met à l'honneur le « cosplay », ou l'art de réaliser les costumes de ses personnages préférés. Loïc avait choisi de se dissimuler sous l'armure d'un commando de la République de StarWars : « C'est le folkore, tout le monde est super sympathique, il y a une super bonne ambiance. On sent que les gens sont là pour s'amuser et ça fait vraiment plaisir, ça manquait beaucoup ! » témoigne ce visiteur venu du Loiret, qui n'avait pas fréquenté ce type d'évènements depuis presque deux ans, en raison de la crise sanitaire.

C'est un voyage. C'est le plaisir d'être quelqu'un d'autre, même si j'aime qui je suis, j'aime ma vie, mais on explore des possibles - Evan

« On peut être qui on veut » c'est ce dont témoignent tous ces cosplayeurs dont certains participent au concours qui élit les plus belles incarnations à chaque convention. Pour Evan, 23 ans, lui aussi venu de la région d'Orléans , ce rendez-vous est une vraie bouffée d'air frais : « On vient tous montrer nos costumes faits pendant le confinement, c'est la vie sociale qui reprend, c'est extraordinaire ! » témoigne ce cosplayeur en tenue d'Anduin, un personnage du jeu World of Warcraft.

Des cosplayeurs à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Cet amateur de jeux de rôles sur table y trouve une source d'évasion : « C'est comme quand on lit un roman, sauf que c'est vous le personnage. C'est un voyage. C'est le plaisir d'être quelqu'un d'autre, même si j'aime qui je suis, j'aime ma vie, mais on explore des possibles, et on en apprend sur soi-même en retour », partage-t-il devant un stand de dessin.

Des cosplayeurs Star Wars à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Pour Évan, c'est « le plaisir d'être quelqu'un d'autre » Copier

Rencontres entre amateurs

L'évènement est aussi l'occasion pour les visiteurs de rencontrer d'autres fans, avec qui ils échangent sur internet. C'est le cas de Delphine, cosplayeuse venue de Briey. Elle a passé un mois et demi de travail sur son costume préparé pour l'occasion, et compte bien tirer parti du salon pour faire des relations publiques à sa manière : « Se balader beaucoup, et rencontrer les personnes que je connais sur Instagram, Discord ou d'autres réseaux sociaux », explique-t-elle.

La convention Torii de Metz propose plusieurs stands d'accessoires, des dédicaces d'artistes et des spectacles. © Radio France - Natacha Kadur

Même joie de retrouver la lumière et un peu plus de chaleur humaine pour les professionnels et les cosplayeurs bien identifiés, qui se prêtent au jeu de la pose photo comme Monelle, habituée de ce genre de salons : « On n'est plus du tout habitué aux nuisances sonores, aux lumières, donc ça fait vraiment du bien de se remêler à la foule comme ça. De voir un peu de paillettes ! » explique cette jolie sorcière qui incarne l'héroïne de la saga Les animaux fantastiques.

Des cosplayeurs de l'univers Harry Potter à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Metz Torii est encore ouvert ce dimanche de 9h30 à 19h, au parc des expositions de Metz.

Le reportage de France Bleu Lorraine à la convention Metz Torii Copier

Des cosplayeurs à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Un visiteur arbore le costume du pirate Jack Sparrow, héros Disney, à la convention Torii de Metz © Radio France - Natacha Kadur