À La Courneuve, il n'y aura pas de Fête de l'Humanité en septembre à cause de l'épidémie

C'est confirmé : il n'y aura pas de fête de l'Huma cette année les 11, 12 et 13 septembre au parc Georges-Valbon annonce le directeur du journal Patrick Le Hyaric. Les risques financiers, juridiques et sanitaires, à cause de l'épidémie, l'obligent à renoncer.

La 85e édition de la Fête de l’Humanité est annulée. La crainte des irréductibles de l'événement politico-culturel est confirmée : il n'y aura pas de concerts les 11, 12 et 13 septembre prochains au parc Georges-Valbon de La Courneuve, annonce ce lundi matin Patrick Le Hyaric, le directeur du journal L'Humanité dans ses colonnes. Face à l'épidémie de covid-19 qui regagne du terrain, les risques, qu'ils soient juridiques, financiers et sanitaires, sont trop importants et font renoncer l'organisateur, "la mort dans l'âme", dit-il.

Une fête que L'Humanité a tenté de maintenir

Le directeur de l'Humanité Patrick Le Hyaric assure pourtant avoir tout essayé pour organiser la fête coûte que coûte. Il a notamment proposer d'abaisser la jauge à 20.000 visiteurs par jour, au lieu de 300.000 l'an dernier, d'augmenter le budget de 100.000 euros pour satisfaire au protocole sanitaire. Malgré tout, l'interdiction de tenir des concerts, le port du masque obligatoire et les récents signes de reprise de l'épidémie viennent contrarier ses plans.

Maintenant, il faut penser à l'après. Se refaire un peu de trésorerie, après avoir déjà engagé 500.000 euros dans l'organisation. Patrick Le Hyaric est à la recherche de partenariats et lance un bon de soutien de 25 euros. Une sorte d'appel aux dons. L'Humanité va aussi plancher dans les prochains jours sur l'organisation d'un autre format plus réduit, pour maintenir un événement les 11, 12 et 13 septembre. Pas de concert, mais des initiatives culturelles et des débats à La Courneuve et à différents endroits de la région parisienne.