A la découverte d'une tradition ancestrale : la ronde du Veilleur de nuit à Fénétrange

Dans le village de Fénétrange, 700 habitants dans le pays de Sarrebourg, Hamoud Soualmia propose tout cet été de découvrir le village et ses richesses à la tombée de la nuit. C'est le seul et unique veilleur de nuit en Lorraine.

Hamoud Soualmia et Simon Weiss, les deux veilleurs de nuit de Fénétrange

Fénétrange, France

C'est une tradition vieille de plusieurs siècles, encore un peu présente en Alsace mais unique en Lorraine : la ronde du Veilleur de nuit, à Fénétrange. Tous les vendredis, samedis et dimanches soirs de l'été, Hamoud Soualmia propose une visite de ce village de 700 habitants, à la tombée de la nuit... L'occasion, pour les touristes de passage comme les habitants des environs, de découvrir les trésors de la commune.

Le Veilleur de Nuit, c'était un personnage central du village, à l'époque médiévale. Le risque majeur était les incendies : il s'assurait donc que toutes les bougies étaient éteintes à la tombée de la nuit. Il avait aussi le rôle de policier, en chassant les brigands qui rôdaient de village en village. Mais le métier a peu à peu disparu, avec le progrès des temps modernes, et notamment l'arrivée de l'électricité.

Parcours en 15 étapes

Depuis 20 ans, Hamoud Soualmia fait revivre la tradition. Le château, la collégiale, les maisons de maîtres : le parcours du Veilleur de nuit passe par quinze lieux marquants du village.

Et depuis cet été, il n'y a plus un mais deux veilleurs de nuit ! Hamoud Soualmia a été rejoint par un jeune Fénétrangeois, Simon Weiss, 25 ans, passionné d'histoire et de patrimoine, qui a décidé de reprendre le flambeau.

La visite dure environ une heure, elle est gratuite. Il suffit de se présenter à 22h, chaque vendredi, samedi et dimanche d'août, au château de Fénétrange. Les visites continueront les vendredis et samedis pendant tout le mois de septembre.

Renseignements : association La Ronde du Veilleur, 06 48 76 45 33