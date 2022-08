A la découverte des autruches dans le nord des Deux-Sèvres

En Deux-Sèvres, il n'y a pas que des élevages de chèvres ou de vaches parthenaises, il y a aussi des autruches ! Sèvre Autruche est un parc installé à Courlay, dans le bocage bressuirais. "Il y a plusieurs espèces d'autruches, certaines vivent en Afrique centrale, d'autres en Afrique du sud, ce qui est le plus ressemblant au niveau du climat par rapport aux Deux-Sèvres. Elles vivent très bien ici !", explique Alexis Teillet, le gérant.

Un élevage réglementé

Il y a en ce moment une vingtaine d'autruches adultes, une cinquantaine de jeunes nés l'an dernier. Et des petits. "On a des naissances toutes les semaines. Là on est rendus à une trentaine", détaille Alexis Teillet. Un élevage réglementé car "c'est considéré comme animal dangereux".

Des grillages et des barrières séparent ces grands oiseaux d'environ 2 mètres pour une centaine de kilos des visiteurs. "Les jeunes c'est très curieux, ça vient nous voir, ça aime bien parader devant les visiteurs pour montrer qui est le plus beau", raconte le responsable de Sèvre Autruche.

Jusqu'à un an, les autruches mâles et femelles ont la même couleur de plumage. Adulte, les femelles sont grises et mâles sont noirs. © Radio France - Noémie Guillotin

En autruche, je ne m'y connais pas beaucoup

Une visite instructive grâce aux panneaux installés tout au long du parcours. "On a appris que pour libérer les autruches d'un stress lié à quelque chose d'inhabituelle on les saoulaient pendant une journée pour qu'elles oublient tout. On le saura si jamais on a trop d'apéro on partagera", sourit Aude, une vacancière venue en famille de Bretagne.

Les visiteurs qui ont aussi un quizz à remplir. "C'est pas gagné il y a des erreurs, en autruche je ne m'y connais pas beaucoup", avoue en rigolant Marie. Cette habitante de Terves près de Bressuire a l'habitude de venir acheter des produits ici. "Le tournedos et le rôti c'est très bon. C'est une adresse qu'on connaît très bien donc quand il y a un repas à faire on sait où venir", lance Delphine qui l'accompagne.

L'autre attraction du site c'est le labyrinthe en haie de charmes. Avec un parcours qui reste fixe mais les jeux et les énigmes eux changent chaque année.