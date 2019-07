A la découverte du Géocaching à Payré, des chasses au trésor gratuites pour tous

Payré, France

Vous connaissez le Géocaching ? Des chasses aux trésors gratuites organisées à travers toute la région toute l'année. Il faut juste un téléphone portable et une application. On se géolocalise sur un parcours, on répond à des énigmes adaptés aux enfants et on découvre une cache avec à l'intérieur des badges en récompense. La région Nouvelle-Aquitaine répertorie plus de 400 parcours sur son application "Terra Aventura", dont 18 dans la Vienne et 24 dans les Deux-Sèvres.

Une première et une réussite pour Elodie et sa petite troupe

Elodie, une maman poitevine, a choisi de se lancer dans le Géocaching aux Îles de Payré, dans le sud Vienne. "Des amis nous en ont parlé, et on a téléchargé l'appli, explique-t-elle. On a plus qu'à suivre les indications et les énigmes." Derrière elle, ses deux fils de 5 et 9 ans et une petite voisine de 3 ans. Pour bien accrocher avec les enfants, tout un scénario autour de petits personnages a été imaginé et c'est en courant que les enfants s'élancent. "Comme ça prend du temps, entre une heure et demie et deux heures, j'ai attendu d'être en vacances avec eux pour bien le faire", souligne Elodie.

Elodie lit les énigmes sur son téléphone. © Radio France - Fanny Bouvard

Des experts sur le parcours

Sur la base de loisirs des Îles de Payré, on croise beaucoup de "géocacheurs" avec leur portable à la main et des badges-récompenses fièrement accrochés à leur tenue. Marlène, Françoise et Marcelle impressionnent tout le monde. "On en a fait une trentaine, dans toute la région, de la Vienne aux Landes", sourit Françoise. Le tout en famille et Marcelle l'arrière-grand-mère de 84 ans tient très bien le rythme. "J'aime beaucoup ça ! Me balader, marcher et découvrir des lieux." Même pendant la canicule de la semaine dernière, elle était à la recherche des caches ! D'ailleurs elles ne sont pas faciles à trouver, dissimulées dans le sol, les murs, sous des feuillages...

Quand les débutants rencontrent des passionnés. © Radio France - Fanny Bouvard

Inventer soi-même un parcours

Et puis, on croise Agathe et ses deux enfants, Nicoline et Clovis. Ce sont de vrais experts, connus comme la "Team Chatouille". "Déjà soixante parcours et on fait même partie d'une communauté sur internet", expliquent-ils. On est 800 et on se laisse des cadeaux dans les caches, on échange les badges de nos équipes !" Alors sur le sac d'Agathe, on ne voit plus beaucoup de tissus.

Le sac d'Agathe, experte du géocaching. © Radio France - Fanny Bouvard

Mais la famille de Mirebeau ne s'arrête pas là. "Nous sommes en train d'imaginer un parcours à Mirebeau. Il sera ensuite testé pendant plusieurs semaines et s'il est approuvé, alors vous le retrouverez sur l'application Terre Aventura."