A la découverte du marais poitevin en trottinette électrique tout terrain

Pour visiter le marais poitevin il n'y a pas que la barque ou le vélo. Connaissez-vous la trottinette électrique tout terrain ? Un engin un peu plus grand et un peu plus large qu'un VTT. Comme une trottinette classique, on est debout. Un sac à dos contient la batterie. Il y a deux moteurs, un à l'avant l'autre à l'arrière qu'on contrôle avec un bouton à côté des poignées du guidon.

Sébastien Techeney a lancé sa société Proxi Aventures en avril dernier. Pour cet ancien pompier reconverti, la trottinette électrique tout terrain a plein d'avantages. "Déjà c'est fun parce que c'est tout nouveau. On est debout sur le trottinette donc on voit beaucoup plus haut et puis on ne pédale pas. C'est un peu plus physique au niveau des bras mais quand on a bien compris le principe c'est quasi-sans effort".

De bonnes sensations de vitesse et de liberté

Une première expérience en trottinette électrique tout terrain pour Florence, venue du Loir-et-Cher. "C'est surtout pour le démarrage, trouver l'équilibre. Mais après nickel". Première aussi pour Daniel son mari. "C'est très cool. On a même envie de le débrider en fait parce qu'à la fin sur la route on a l'impression que ça ne va pas suffisamment vite. Mais sur les bosses c'est génial", sourit-il. La vitesse est de 25 km/h maxi.

Sébastien Techeney propose quatre catégories de parcours : découverte, sportif, expert et extrême. Il y a même des nocturnes. Pour la balade découverte dans le marais poitevin, c'est à partir de 12 ans, il faut compter 25 euros par personne. Plus d'infos sur le site internet de Proxi Aventures.