A la découverte du swin golf à Quelaines-Saint-Gault

Quelaines-Saint-Gault, France

Le principe du swin golf est le même que le sport dont il est issu. Il faut mettre une balle dans le trou avec le moins de coups possible. Mais les différences sont nombreuses. Le terrain d'abord, moins grand et plus rustique (il demande beaucoup moins d'entretien). Et puis, le joueur ne possède qu'un seul club (à 3 faces) et la balle, plus grosse, est en mousse.

On peut pratiquer le swin golf dès l'âge de 10 ans et jusqu'à plus de 80 ans.

Pendant trois jours, le terrain de Quelaines a accueilli le championnat de France de swing golf en double. Cent équipes soit 200 compétiteurs se sont affrontés sur le parcours de 18 trous. Pas mal de séniors, mais aussi des jeunes couples ou des pères avec leur fils. Un sport qui se veut convivial et qui se déroule en pleine nature.

En Mayenne, il existe deux clubs de swin golf, à Quelaines Saint-Gault et à Meslay-du-Maine. En tout, une centaine de licenciés au sein golf dans le département.