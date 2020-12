A la Ferme du Grand Coderc en Périgord, le menu du réveillon est à emporter

Les grandes casseroles frémissent sur le feu, dans un coin de la cuisine. Guillaume Gaillard soulève le couvercle avec gourmandise. D'un côté, il y a la poule qui cuit sous des petits légumes de saison, de l'autre un lièvre a la royale qu'il va préparer pour des chasseurs qui lui ont demandé. Il faut que ça mijote de longues heures. C'est un petit plat en plus qu'il réalise par fidélité pour l'un de ses anciens professeurs, et parce qu'il aime les recettes anciennes.

La poule mijote sous les légumes © Radio France - Valerie Déjean

Mais vous n'en trouverez pas à la carte de son menu de réveillon, déjà complet et entièrement vendu.. Pour le 31 décembre et le premier janvier, il y a bien sur, (entre autres) du foie gras sous presque toutes ses formes. C'est la signature de la maison, mais aussi du canard ou du chapon à la royale, l'embeurrée de choux verts farcie au foies gras, des ravioles farcies au confit de canard et deux desserts imaginés pour pouvoir être emportés et servis à table individuellement.

Les omelettes norvégiennes individuelles en cours de préparation © Radio France - Valérie Déjean

Il a fallu cuisiner autrement

Pour faire de la cuisine à emporter, il faut un peu revoir sa pratique. C'est ce qu'a du faire Guillaume Gaillard. Les parts sont individuelles, les viandes placées sous vide pour pouvoir être réchauffées sans risque au bain marie.

La belle équipe de la ferme-auberge du Grand Coderc © Radio France - Valérie Déjean

Et toute la famille met la main à la pâte pour que la fête soit réussie sur votre table. Le fils est en cuisine aux côtés de sa maman Monique, son épouse gère les commandes et les livraisons épaulée par un employé, et le père Bernard Gaillard, observe ce ballet avec plaisir. Son seul regret, ne pas pouvoir s’assoir à la table de ses clients pour raconter ses histoires préférées. Mais ça reviendra, il l'espère . En attendant la belle équipe continue de travailler pour le plaisir des papilles de ses clients fidèles qui eux, se régalent chez eux , des plats confectionnés dans la cuisine du Grand Coderc.