Ouvert en juillet 2006 le site a connu un rapide succès. Il a accueilli 10 000 visiteurs dès sa première année. La ferme du Moyen-Age attire aujourd'hui entre 18 000 et 20 000 visiteurs par an. Et pourtant son créateur Pierre Gire rappelle qu'il y a à peine 15 ans il n'y avait rien sur le terrain de 12 hectares. "C'était un bois, il n'y avait aucune pierre". Depuis c'est un vrai village avec une quinzaine de bâtisses : des habitations, un moulin, une chapelle et même un cimetière. Et pour faire vrai il y a du fumier un peu partout. Car c'est une véritable plongée dans le 14ème siècle que propose ce village. Tout a été construit à l'identique. "On a travaillé avec mon père. On a tout fait nous-mêmes raconte Pierre Gire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'en est sortis. La même chose faite par des artisans aurait coûté des centaines de milliers d'euros".

Une abbaye engloutie

C'est pour offrir de meilleures conditions d'accueil des visiteurs que Pierre Gire a décidé de nouveaux aménagements. Une nouvel accueil mais surtout une nouvelle scénographie. Fidèle a son désir d'authenticité, celle-ci évoque l'abbaye de Valette dont dépendait le village de Saint-Julien-aux-Bois et qui aujourd'hui est noyée par le barrage du Chastang. "Ça met le visiteur dans une ambiance, pour que dans la suite de la visite il oublie un peu le 21ème siècle dans sa tête." Et Pierre Gire va poursuivre encore la construction de son village. Il vient de démonter pierre à pierre une ancienne bâtisse du 15ème siècle dans une commune voisine. La reconstruction à l'identique sur le site est prévue l'automne prochain.