À la fête de la truffe en Dordogne, Yassine Tahri remporte le 13e trophée culinaire Jean Rougié

Parmi les huit jeunes cuisiniers prometteurs qui ont concouru ce samedi au centre culturel de Sarlat (Dordogne), Yassine Tahri, du campus de Bordeaux de l'école Ferrandi Paris, s'est démarqué et remporte le fameux trophée Jean Rouquié. Il a été remis, pour cette 13e édition, par le chef Christophe Bacquié, président du jury.

ⓘ Publicité

Alors que la fête de la truffe bat son plein en centre-ville, les apprentis de la gastronomie concoctent deux assiettes : un plat chaud qui se doit d'être créatif et une recette froide, qui évalue la technique. Le thème choisi cette année pour l'assiette froide est le brochet et l'écrevisse. Les candidats devaient l'accompagner d'une sauce froide et d'une garniture. Pour les deux recettes, les cuisiniers avaient bien sûr pour obligation d'y intégrer le foie gras et la truffe.

L'Espagne pays d'honneur

Seize chefs ont goûté et départagé les divers plats, autour du président du jury. Christophe Bacquié est le chef du cercle des triples étoilés du Guide Rouge. Cette année, le concours Jean Rougié a aussi accueilli Carme Ruscalleda, première chef catalane à avoir obtenu trois étoiles Michelin, pour représenter l’Espagne comme invité d’honneur.

Louis Abba, du lycée hôtelier de la Rochelle, remporte la 2e place du trophée Jean Rougié . Matéo Lucquet, du lycée hôtelier du Touquet, se hisse en 3e position sur le podium.