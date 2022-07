À la fête des baigneurs de Mers-les-Bains, "les gens sont revenus, c'est splendide"

Dans la Somme Mers-les-Bains vient d'organiser la 20e édition de la fête des baigneurs. Après deux années en dents de scie à cause du covid, les amateurs ont ressorti les costumes et les visiteurs se sont pressés pour les admirer, avec en point d'orgue le traditionnel bain de mer costumé.

À la fête des baigneurs de Mers-les-Bains, toutes les conditions réunies étaient pour que la fête soit belle : un 20e anniversaire sous le soleil, une eau à 20 degrés, et surtout un public costumé de retour après deux années noires dues au Covid. Après le traditionnel bain de mer, les participants ont dit leur bonheur.

La promenade de Mers-les-Bains retrouve ses costumes et ses baigneurs

Parmi les baigneurs et les participants costumés, nombreux sont celles et ceux venu(e)s de l'étranger : Belgique, Sardaigne, Allemagne ... voilà un signe qui ne trompe pas ! "On a vu la manifestation sur internet, explique Alessandro. On est de Sardaigne, il fait plus chaud, mais ça va aller," dit-il avant de plonger en tenue de bain.

Alessandro et Claudia sont venus spécialement de Sardaigne pour le bain de mer de Mers-les-Bains. © Radio France - Céline Autin

Comme lui, d'autres font leur baptême de bain de mer. C'est le cas de Jean-Edouard et de Mathieu, qui viennent en vacances à Mers depuis deux ans. Cette année, ils ont sorti le grand jeu : "marinière, canotier, et la moustache Casanova ! On s'est entraînés cette semaine en allant dans l'eau tout les jours, ça ne devrait pas être trop dur". 20 degrés dans l'eau, 30 à l'extérieur : la météo est avec les baigneurs !

Mathieu et Jean-Edouard ont sorti le grand jeu pour leur premier bain. © Radio France - Céline Autin

Après le bain de mer, l'harmonie de Mers a pris le relais, puis le défilé costumé. De l'avis de tous, cette 20e édition est un succès : "les gens sont revenus, le soleil aussi, c'est splendide" réagit une fidèle de la fête originaire de Seine-Maritime, venue avec son amie.

