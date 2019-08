À la fête du couteau de Nontron, on ne fait pas qu'admirer, on fabrique !

Nontron, France

La 24e édition de la fête du couteau bat son plein à Nontron ce week-end. En plus des stands d'expositions des artisans couteliers venus du monde entier, toute une partie de l'événement est réservée aux démonstrations et aux ateliers.

C'est là que vous tomberez sur le stand de la confrérie du couteau de Thiers, des fidèles de l'événement. Ces compagnons vous proposent de vous accompagner pour réaliser vous-même ce couteau auvergnat.

Vous l'achetez en kit et vous enfilez le tablier bleu des compagnons pour vous approcher des machines, comme Esteban, 12 ans. Il ne pensait pas qu'un couteau était si complexe (il y a de nombreuses pièces cachées sous le manche), mais au fil des coups de marteaux, il s'imagine bien en faire son métier : "Carrément ! Pour apprendre l'artisanat du couteau, comment on le fabrique!"

Il faut entre une demi heure et une heure pour fabriquer son propre couteau de Thiers. © Radio France - Noémie Philippot

C'est Bernard qui l'accompagne. L'atelier dure : "entre une demi heure et une heure, suivant la volonté de s'impliquer des candidats. Esteban, il est très bien, on voit qu'il a envie et que ça le passionne."

50% moins cher qu'acheté en boutique

Le couteau naît étape par étape. Après les finitions, comme le passage d'un coup d'huile de lin sur le manche pour faire ressortir les veines du bois d'olivier et bien sûr l'affûtage, il semble sortir tout droit d'une coutellerie. "Je te le confie, tu me promet de ne pas te blesser et de ne jamais le perdre ?" dit Bernard à son petit apprenti. "Ah non !" répond Esteban les yeux brillants. "Ça fait plaisir parce que tu peux voir que tu tiens entre les mains un produit que tu as fait !"

Esteban repart fièrement avec son couteau de Thiers fabriqué à Nontron, et cette idée en tête : pourquoi pas devenir coutelier. © Radio France - Noémie Philippot

Comptez 30 euros si cela vous tente, et c'est un bon plan parce qu'un couteau comme celui-ci coûte 60 euros dans le commerce ! Cet atelier est rapidement pris d'assaut : mieux vaut filer vous inscrire dès 8H30 - 9H sur le stand de la confrérie du couteau de Thiers pour être sûr d'avoir une place.