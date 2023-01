À La Flèche, le public au rendez-vous pour la "Folle journée"

De la musique classique à petit prix dans nos campagnes, c'est possible grâce à la "Folle journée". Dans le cadre de ce festival, des artistes ont donné des concerts à La Flèche, au Lude et à Sablé-sur-Sarthe ce week-end du 28 janvier. Le prix des tickets d'entrée oscille entre 2 et 12 euros, ce qui rend encore plus attractif la "Folle journée".

Le public revient petit à petit. "Il y a quand même beaucoup de monde dans les salles. Quand on voit le nombre de spectateurs dans cette édition on se dit 'ça y est, c'est reparti, les prochaines éditions vont forcément bien se passer !'" s'enthousiasme Richard Lenormand.

En moyenne, à La Flèche, les salles ont été remplies à 70%. "C'est un très beau taux de remplissage parce qu'on sait que sur certains concerts on ne fera jamais le plein : avoir 300 ou 400 personnes sur un duo c'est comme si on faisait un complet." La tête d'affiche de cette "Folle journée" à La Flèche c'était Symphonia Varsovie. 600 personnes ont assisté à ce concert : le nombre maximal de spectateurs.

Pas encore le niveau d'avant la pandémie

Cette édition 2023 est la première à avoir pu se passer comme avant la pandémie de Covid-19 : pas de masque, pas de jauge, pas de pass sanitaire. "Nous ne sommes pas tout à fait au niveau de fréquentation qu'on avait avant le coronavirus", constate Richard Lenormand, le directeur de l'association Carroi qui organise l'évènement à La Flèche.

"Avant la pandémie, nous avions des plus grands ensembles. L'attrait artistique est donc modifié alors cela convoque peut-être un peu moins de public", reconnaît Richard Lenormand. L'organisateur de la "Folle journée" remarque aussi encore un "effet covid" : des spectateurs ne sont toujours pas retournés en spectacle.