A la Foire de Bordeaux les exposants mettent tous leurs espoirs dans le long week-end de l'ascension

Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, la Foire de Bordeaux est de retour du 21 au 29 mai. Mais au quatrième jour de l’événement les exposants tirent un peu la tête. Si les organisateurs estimaient une fréquentation de 200 000 personnes d'ici la fin de l'évènement, et qu’il y a effectivement du monde dans les allées, cela se reflète moins dans les caisses des exposants.

Il y a du monde dans les allées de la Foire de Bordeaux ce mardi 24 mai. © Radio France - Inês Alves-Chaineaud

« Ils regardent …et ils regardent » commente Virginie assise à son stand de bougies parfumées. « C’est compliqué, ils achètent peu. » Mais pour sa première Foire de Bordeaux la jeune femme garde espoir : « des habitués nous on dit qu’il fallait attendre la nocturne et le jour férié. » La fête des mères devrait aider aussi. Cette année elle tombe pendant le dernier week-end de l’événement, cela devrait pousser les flâneurs à sortir un peu plus leur porte monnaie.

Josette et ses amies sont des fidèles de la Foire de Bordeaux. « C’est la sortie de l’année. » Elles reconnaissent cependant, ne plus y dépenser comme avant : « jadis on voulait une banquette ou une cuisine, on venait à la foire! » Mais aujourd’hui, avec leur petite retraite, les sexagénaires ne se permettent aucune folie.