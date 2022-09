A la Foire du Mans, une exposition pour fêter le centenaire des 24 heures

Le conseil départemental a organisé une exposition à la Foire du Mans, à l’occasion du centenaire du circuit des 24 heures du Mans, en 2023. Place aux archives et aux voitures mythiques qui ont marqué l’histoire de la course.

Voitures mythiques, photos d’archives, simulateur de voiture de course… En attendant de fêter le centenaire de la course des 24 heures du Mans (Sarthe) en 2023, le conseil départemental tient une exposition à la Foire du Mans, jusqu’à dimanche 11 septembre 2022.

Face à une frise chronologique taille géante, Monique et Daniel se replongent dans les dates phares de le course : "Là, il y a une image du fameux accident de 195. C’est mon année de naissance", reconnait la Télochéenne. "T’as un oncle qui a vu l’accident non ?" rebondit son mari Daniel.

Automobiles de légende

Des photos mais aussi et surtout des voitures entrées dans la légende la course, comme la Rondeau Inaltera, première voiture conçue par Jean Rondeau et conduite par un équipage féminin en 1977. Jean-Yves la photographie sous tous ses angles : « Je ne m’attendais pas à voir une exposition aussi fournie. »

Le pilote Marcel Mignot a participé dix fois aux 24 heures du Mans (1972-1982). Pour l'exposition, il a prêté une de ses anciennes combinaisons. © Radio France - Juliette Bourgault

Marcel Mignot, célèbre pilote entre 1972 et 1982, puis instructeur, redécouvre les bolides. "La plupart des voitures exposées ici, je les ai vues sur la piste, sourit-il. Par exemple la voiture construite par Henri Pascarolo."

Histoire économique à l'honneur

Sur sur une carte géante, on peut localiser certains garages qui ont accueilli des voitures de course en Sarthe, des auberges et hôtels mythiques. C’est aussi le but de cette exposition : mettre en valeur tous les acteurs qui ont façonné la renommée du circuit.

Ça met en lumière la formidable retombée économique que la course représente.

Selon le président du conseil départemental à l'origine de l'organisation de l'exposition, "les 24 heures génèrent 130 millions d’euros environ, selon nos estimations. L’entreprise fait vivre de nombreuses personnes".

De son côté, Marcel Mignot est un peu nostalgique : "J’appartiens à une autre époque", constate celui qui avait déjà célébré le cinquantenaire des 24 heures en 1973. Pour partager un peu de son vécu, le sportif a tout de même prêté une de ses anciennes combinaisons de circuit, exposée en vitrine.