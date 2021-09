EN IMAGES - Le cirque Arlette Gruss se prépare à reprendre la route avec son nouveau chapiteau

Après près d'un an et demi d'arrêt en raison de la pandémie, le cirque Arlette Gruss se prépare à repartir en tournée, depuis son fief de La Fontaine-Saint-Martin (Sarthe). Avec un nouveau chapiteau et de nouveaux numéros.

Il avait dû s'arrêter pendant près d'un an et demi. Basé à La Fontaine-Saint-Martin (Sarthe), le cirque Arlette Gruss reprend la route en septembre, jusqu'en juin 2022. Et pour le retour sur piste, le cirque s'est offert un nouveau chapiteau. Son petit nom "L'Arche". Plus grand - 18 mètres de haut, 64 mètres de long pour 40 mètres de large - 1 300 places et la possibilité de proposer une formule dîner-spectacle. "Et pas un seul poteau pour couper la vue", s'enthousiasme Gilbert Gruss, le patriarche.

Un chapiteau plus grand

Un nouveau cadre pour une nouvelle formule du spectacle "Excentrik". Conçu avant le covid, il est remanié, "un pallier au-dessus correspondre au nouvel établissement". De nouveaux numéros feront leur apparition.

En coulisse, on se prépare. Sarah, la responsable costume, s'affaire autour des machines à coudre, des centaines de mètre de tissus rouges à ses pieds. Il faut refaire les rideaux aux dimensions du nouveau chapiteau. Après, il faudra se mettre aux nouveaux costumes "sur-mesure" pour les nouveaux artistes. Si elle promet des surprises, elle est très excitée de reprendre les spectacles. "Ça va être magique", sourit-elle.

Les techniciens et monteurs peaufinent les derniers détails pour le transport du nouveau chapiteau. © Radio France - Léa Giraudeau

Un peu plus loin, on joue des scies circulaires et du fer à souder. Le nouveau chapiteau a demandé une nouvelle logistique, pour être transporter avec le nombre de camions que l'ancien. "Il y a pas mal de préparation", explique Antoine, qui monte le chapiteau, "il y a pas mal de boulot d'atelier avant de repartir".

Les artistes se préparent

Côté artistes aussi, l'heure est à la préparation. Zdenek, jongleur, proposera avec sa femme un nouveau numéro. Dans un triangle en verre, il va jongler, en utilisant les parois. De la danse a également été ajoutée. "On a travaillé avec une chorégraphe allemande", explique-t-il.

Laura Gruss (à gauche) et sa mère Linda font travailler les chevaux en prévision de leur nouveau numéro. © Radio France - Léa Giraudeau

Sous le chapiteau voisin, Laura prépare un nouveau numéro avec les chevaux. Au programme, de "grand cerceaux qui s'illuminent" autour desquels ses Frissons valseront. Un numéro avec sa mère et sa petite sœur, qui elle fera valser six mini-poneys, les petits nouveaux de la ménagerie. Une ménagerie sans fauves, mais avec quelques animaux exotiques comme un lama, des dromadaires ou encore un zèbre. C'est Sarah, la responsable de la ménagerie, qui proposera un numéro avec eux.

Sarah Houcke, la responsable de la ménagerie, s'occupe entre autres des numéros avec des animaux exotiques. © Radio France - Léa Giraudeau

Et entre les bruits des sabots et des hennissement, on peut entendre des sauts. Deux jeunes acrobates, Eros 15 ans, et Alexis 11 ans, s'entraînent d'arrache-pied pour leur numéro "Les Icariens". La fillette voltige et enchaîne les saltos, lancée par son frère. Un numéro qu'ils avaient déjà présenté en 2018, mais là le défi est de taille. "On veut faire mieux, plus fort, et sans aide" expliquent-ils. Du trac, mais surtout beaucoup d'excitation, à l'idée de retrouver le public.

Eros 15 ans (au sol), et Alexis 11 ans (à droite) pratiquent jusqu'à deux heures par jour leur numéro d'acrobatie "Les Icariens". © Radio France - Léa Giraudeau

Des retrouvailles qui se passeront en Savoie, à Aix-les-Bains plus précisément, le 11 octobre prochain.