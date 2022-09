À la médiathèque de Château-Gontier, Tintin et Gaston Lagaffe font de la place à Super Mario

C'est un petit espace dans lequel des poufs oranges et verts trônent face à une télévision. Sur les murs blancs, des stickers de personnages de jeux vidéos ont été accrochés. Ici pas de livres ou de bandes-dessinées mais la Nintendo Switch, la célèbre console de jeu. Depuis la fin de l'été elle est à disposition des usagers de la médiathèque du Pays de Château-Gontier.

Développer les moments collectifs

"C'est aussi une console qui est facile à prendre en main très rapidement, même si on n'a jamais joué aux jeux vidéos. On peut prendre plaisir très rapidement à jouer ensemble. Il y a des jeux ludiques, des jeux de réflexion. _On va retrouver par exemple des jeux comme le Monopoly, le Trivial Pursuit_. C'est vraiment un univers qui est très riche, autant que celui de la littérature ou du cinéma" explique Anne Ferrera la responsable de la médiathèque du Pays de Château-Gontier.

Une ouverture d'esprit

Les utilisateurs ont le droit de s'adonner à leurs jeux préférés pendant une heure maximum, afin d'éviter la fatigue, l'énervement et le stress. Les jeux vidéos ont parfois mauvaise presse et pourtant ils ont de vrai vertus pédagogiques poursuit Anne Ferrera. "C'est aussi une ouverture d'esprit et sur le monde. Il y a des jeux vidéo qui parlent d'Histoire. _Il y a des professeurs d'Histoire qui utilisent le jeu vidéo en cours pour faire découvrir des périodes à leurs élèves_. Il y a vraiment un travail, encore une fois, intellectuel très important en fait dans la réalisation des jeux vidéo et qu'on a à cœur de faire découvrir".