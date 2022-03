A la médiathèque de Crest, un document historique de Soljenitsyne, "écrivain russe combattant de la liberté"

A l'occasion des vingt ans de la médiathèque de Crest, le maire Hervé Mariton a offert une copie de manuscrit de l'écrivain et dissident russe du XX° siècle Alexandre Soljenitsyne. Un cadeau qui résonne avec l'actualité et la guerre en Ukraine.

C'est une copie unique d'un manuscrit de Soljenitsyne qui se trouve désormais en vitrine dans la médiathèque de Crest. Le document avait été remis par l'épouse de l'écrivain russe à la municipalité, qui a décidé de le transmettre samedi à la médiathèque, à l'occasion de ses vingt ans. Alors que la guerre en Ukraine dure depuis 24 jours, c'est tout un symbole pour le maire Hervé Mariton.

Dans le manuscrit copié, Alexandre Soljenitsyne compare les révolutions russes et françaises. Hervé Mariton, spécialiste de la Russie, pendant 15 ans engagé au sein du groupe d'amitié France Russie à l'Assemblée nationale, s'en éloigne et donne ce samedi une lecture du discours de Stockholm.

"Le message de Soljenitsyne a plus que jamais du sens aujourd'hui" estime le maire, face à la guerre en Ukraine qui se poursuit. "Il avait prévu ce risque de violence entre l'Ukraine et la Russie, 'cette guerre je n'y participerai pas et j'interdirai à chacun de mes enfants d'y participer'. Soljenitsyne avait précisément dit cela" raconte Hervé Mariton.

Comme beaucoup de russes, Soljenitsyne avait des origines ukrainiennes - Hervé Mariton

"J'ai tout simplement pensé à l'occasion des 20 ans de la médiathèque de Crest, située place Soljenitsyne, qu'il était important d'entendre un écrivain russe combattant de la liberté" explique le maire, "contre l'absurdité d'une guerre entre deux peuples si intimement cousins. _Dans cette grande période de sympathie envers l'Ukraine, entendre un écrivain russe combattant de la liberté est un message encore plus puissant_" estime-t-il.

Le document qui avait été remis à la municipalité de Crest par l'épouse de Soljenitsyne a été transmis à la médiathèque, gérée par le Département de la Drôme © Radio France - Damien Triomphe

Ne pas rompre avec la culture russe

S'il était prévu que ce document soit remis à la médiathèque bien avant l'invasion russe en Ukraine, l'occasion est désormais pour Hervé Mariton de passer un message : il ne faut pas tourner le dos au peuple russe. "Je me suis exprimé publiquement et écrit des tribunes bien des fois contre Poutine. En même temps, je suis un amoureux de la Russie, russisant, russophone et russophile engagé."

Le mouvement d'interdiction des musiciens et des artistes russes est stupide - Hervé Mariton

"Il y a heureusement des russes combattants de la liberté" assure le maire de Crest, "et un des enjeux aujourd'hui si on veut que la catastrophe s'arrête n'est pas pas de rompre avec la société civile russe. _Il y a en Russie un certain nombre de personnes qui prennent courageusement position contre la guerre avec l'Ukraine, contre la tyrannie exercée par Vladimir Poutine._" Hervé Mariton appelle à les soutenir. "En lisant Soljenitsyne, vue de Crest, modestement, on veut contribuer à cela".