À La Neuve-Lyre, le camping est désormais ouvert 24 heures sur 24 grâce à une borne

C'est la nouveauté de la saison au camping municipal de La Neuve-Lyre, dans le sud dans l'Eure, une borne de paiement, "comme ça, au moins, les camping-caristes arrivent quand ils veulent. C'est ouvert 24 heures sur 24 et ils s'installent" souligne la maire de la commune Chantal Topart. L'épiquement a coûté un peu plus de 10.000 euros à la commune, le reste a été subventionné par l'État (60%) et le Département de l'Eure (15%).

ⓘ Publicité

Daniel Dhaese, premier adjoint et Chantal Topart, maire de La Neuve-Lyre devant la borne de paiement © Radio France - Laurent Philippot

Plus de gardien, seule une carte bancaire est nécessaire pour accéder au terrain d'un hectare, ombragé, en bordure de Risle.

loading

Attirer plus de clients dans un lieu sécurisé

"Avant cet aménagement, nous avions un régisseur qui passait le matin pour voir s'il y avait de nouveaux camping-caristes" raconte la maire, "il repassait le midi quand il avait le temps, et le soir". Une borne automatique, ce sont des charges en moins pour la commune et "une sécurité aussi, car avec la barrière, il faut absolument que la carte bancaire soit passée dans la machine pour que la barrière s'ouvre". Un dispositif apprécié par Franck Leroy et sa femme, venus de Seine-et-Marne, passer une nuit dans l'Eure lors de leur périple normand : "Vers 18h00, on commençait à tourner pour trouver un emplacement, on a vu l'aire qui était là, qui était sympathique, boisée avec de l'herbe".

Pour les amateurs de pêche, la Risle jouxte le terrain de camping © Radio France - Laurent Philippot

Cette borne, le Francilien le reconnaît, "c'est très pratique, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un, pas besoin d'avoir quelqu'un au téléphone".

Franck Leroy en discussion avec la maire, juste avant de prendre sa douche © Radio France - Laurent Philippot

Un souci en moins pour la municipalité parce que "les camping-caristes, quand ils arrivaient, il n'y avait pas de bureau d'accueil, donc ils s'inquiétaient. Comment je fais ? Où je paie ? Donc ils téléphonaient à la mairie" souligne Chantal Topart, "maintenant avec ça, ils ne se posent plus de questions".

Le boulodrome a été rénové, pour des parties de pétanque endiablées © Radio France - Laurent Philippot

Le camping de La Neuve-Lyre, géré par le réseau AireServices , est ouvert du 1er avril au 30 septembre pour tous et toute l'année, sans accès aux sanitaires, pour les camping-cars. La municipalité compte sur ce réseau fort de 400.000 adhérents pour faire connaître son camping et faire découvrir le village et les trésors du Pays d'Ouche.