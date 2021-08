À la piscine de Morlaàs, baigneurs et pass sanitaire sont de sortie avec le beau temps

Il est un peu plus de 14h30, les enfants sont déjà une dizaine à jouer dans les trois bassins de la piscine municipale de Morlaàs. Lors des journées de forte chaleur, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, la piscine peut comptabiliser entre 150 et 200 entrées. Et cela n'a pas changé depuis que le pass sanitaire est entré en vigueur pour les lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes, le 21 juillet. "On n'a pas remarqué de changement au niveau de l'affluence" explique Vincent Laporte, l'un des maîtres-nageurs du site. Selon lui, il n'y a pas eu de protestation : "Ce matin, une dame s'est approché de la pancarte qui indique qu'il faut présenter un pass sanitaire, et elle est repartie d'elle-même, la communication a été bien organisé".

Si plusieurs habitués avaient annoncé aux maîtres-nageurs qu'ils ne reviendraient pas à cause du pass sanitaire, certains ont changé d'avis. "Je ne voulais pas me faire vacciner, explique la maman d'un petit garçon de 3 ans. Alors c'est pour la santé, mais c'est aussi pour le petit, sinon je peux rien faire. Rien que là venir avec un beau temps comme ça à la piscine, j'aurais pas pu". Un peu plus loin, c'est la famille d'une petite fille qui donne les mêmes raisons, mais pour eux, pas de vaccination, ça sera des tests : "On aime trop le soleil, la piscine... Alors ça sera comme ça jusqu'à ce que ça ferme. C'est contraignant mais bon..."

Quelques restrictions au niveau des infrastructures

Malgré le pass sanitaire, les baigneurs n'ont toujours pas accès aux nouveaux casiers qui ont été construits l'année dernière. "Il faudrait une personne de plus pour les nettoyer à chaque fois qu'une personne s'en va" explique Vincent Laporte. Les visiteurs doivent donc prendre leurs affaires avec eux au bord de la piscine, comme l'année dernière.