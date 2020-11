La production d'un long-métrage qui devrait être tourné en juin 2021 à Nancy organise un casting. Elle recherche son rôle principal : une jeune fille "pleine d'esprit et débrouillarde".

A la recherche d'une jeune fille "pleine d'esprit et débrouillarde" pour un long-métrage à Nancy

Un casting pour un long-métrage réalisé l'année prochaine à Nancy. Le film "Les Clés de Jade" doit être tourné en juin 2021. Le projet - écrit et réalisé par Jeanne Aslan et Paul Saintillan et produit par Haïku Films - est accompagné par le Bureau d'accueil des tournages de l'Agence culturelle Grand Est.

La production recherche son rôle principal, celui de Fifi, une fille de 16-17 ans mais qui doit en paraître 14-15 ans. Elle doit impérativement avoir 16 ans révolus en juin 2021, insiste Haïkus Films.

La jeune fille doit être de type caucasien, "pleine d'esprit et débrouillarde". "Tous les profils sont les bienvenus", précise encore l'annonce. Le casting est prévu à Paris et dans la région Grand Est à partir de ce mois de décembre. Les candidatures avec deux photos (portrait et photo en pied) doivent être adressées à lesclesdejade.casting@gmail.com

La rémunération se fera au tarif syndical long métrage. Le détail de cette annonce ici.