A la recherche de Jeanne, en compétition pour le Prix de la BD France Bleu 2023 !

A la recherche de Jeanne, de Caroline Péron et Zazie Tavitian, édité par Calmann-Lévy

Un été, la cousine de Zazie lui parle d’un cahier de recettes retrouvé dans un grenier. Ce cahier, c’est celui de Jeanne Weill, son arrière-arrière-grand-mère. Dans la famille, tout le monde sait qui est Jeanne, assassinée en 1943 à Sobibor, un camp d’extermination nazi… Mais personne n’en parle jamais. À quoi ressemblait-elle, la vie de Jeanne, grande bourgeoise juive et parisienne ? Était-elle amoureuse ? Aimait-elle faire la fête ? Jouer avec ses enfants ? Ou préférait-elle courir les événements mondains ?

De Jérusalem à Dijon, Zazie décide d’enquêter auprès de sa famille, en s’appuyant sur les recettes du cahier de son aïeule pour délier les langues et faire remonter les souvenirs. Peu à peu, la vie de Jeanne se dessine, en même temps que le voile se lève sur le silence familial, transmis de génération en génération, et sur le silence collectif lié au sort que la France a réservé aux juifs pendant la guerre…

Les autrices : Caroline Péron et Zazie Tavitian

Caroline Péron, l'illustratrice, est diplômée en 2021 des Arts Décoratifs de Paris en section « image imprimée », Caroline Péron est illustratrice et dessinatrice. Basée à Paris, elle travaille pour la presse et l’édition. Sensible aux atmosphères estivales, aux paysages lumineux et arborés, sa technique de prédilection est le crayon de couleur. Pour les projets de plus grande taille, elle privilégie la peinture. Elle accorde une attention particulière aux personnages dans ses images car ils apportent le vivant et favorisent l’identification du spectateur à la scène représentée.

Zazie Tavitian, la scénariste, est une journaliste spécialisée dans l’alimentation. La cuisine est pour elle un biais merveilleux pour aborder de nombreux sujets, des enjeux sociétaux aux histoires intimes de famille. Zazie écrit notamment pour l’Obs, et est chroniqueuse sur France Inter (On va déguster). Elle a créé pour Binge Audio les podcasts Casseroles et À la recherche de Jeanne (Prix SCAM 2020 du documentaire), et pour Sony Music le podcast Dans le ventre.

