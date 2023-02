À la recherche de l'homme de Cro-Magnon

Homme sauvage, OÙ est-tu ?

Notre mission est simple : retrouver celui qui depuis 30 ans rentre déguisé au Carnaval de Nice, mais pas avec n'importe quelle tenue : une simple peau de bête sur un torse poilu, une massue dans sa main droite, de l'autre main, il traine le pantin de sa femme par les cheveux, un os de dinosaure autour du cou et des pieds nus. L'homme de Cro-Magnon, le totem mystérieux du carnaval de Nice. Mais pour cette édition 2023 autour des Trésors du Monde, surprise : pas d'homme sauvage le samedi lors du corso d'ouverture, pas là non plus le dimanche. Ou est passé l'homme de Cro-Magnon ? Viendra t'il cette année ?

Il faut patienter jusqu'au mardi 14 février au soir, pour entendre les premières rumeurs, des murmures, des doutes. La Saint Valentin, quoi de mieux pour faire une rencontre inespérée.

Dans la foule du corso illuminé, quelques rares spectateurs affirment l'avoir aperçu "Oui je l'ai vu passer il y a 10 minutes", "L'homme déguisé en Cro-Magnon ? Il était à Mandelieu dimanche!". Un témoignage plus précis, le conducteur du char le Naga l'a vu franchir l'accès à la tribune Jean Jaurès. La piste se confirme.

20h55 au bout de l'Avenue Max Gallo, devant la fontaine du Soleil au bout de la place Masséna, une silhouette trapue, une massue au dessus de sa tête. Oui, pas de doute, c'est LUI, c'est l'homme de Cro-Magnon.

Il est là ! C'est l'Homme de Cro-Magnon © Radio France - Etienne Cholez

Homme sauvage, QUI est-tu ?

La première approche a de quoi impressionner. Un croisement d'un pilier de rugby et d'un boxeur poids lourd, se dresse devant nous. Pourtant la première chose que l'on remarque chez lui, c'est son sourire : jusqu'aux oreilles. "Vous êtes l'Homme de Cro-Magnon ? Ouai c'est moi, 30 ans que je fais le carnaval". L'homme de Cro-Magnon s'appelle Jean Pierre. Jean Pierre Impocco, 77 ans, retraité.

Pour comprendre pourquoi ce déguisement, pourquoi le carnaval, il faut remonter dans les années 90. Sa fille vient jouer de la musique plusieurs années de suite dans les corsis. A force de porter les instruments, l'habitant de l**'Île de Lérins** décide de "faire quelque chose pour le carnaval". Ce quelque chose pour cet ancien agent forestier, c'est cette tenue d'homme de Cro-Magnon. Pendant plusieurs années il fait même les deux kilomètres entre Cannes et l'île de Lérins, à la nage pour aller à la fête.

L'homme de Cro-Magnon et le char du Roi © Radio France - Etienne Cholez

Depuis il respecte la tradition, sauf quand "mon pied me fait mal" ou que "la sécurité ne me laisse pas rentrer". L'Homme de Cro-Magnon, un des mythes, des monuments, une légende du Carnaval de Nice a accepté de lever le voile pour France Bleu Azur.