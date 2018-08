Ce mardi et mercredi, le village de Fontenoy la Joute près de Baccarat accueille la 12ème édition de la foire du livre et des vieux papiers. Si pour certains il s'agit de trouver l'oeuvre rare, pour d'autres, c'est simplement l'occasion de partager un moment à la campagne.

Des livres, des bds, des cartes postales anciennes au milieu de hangars agricoles et de champs de céréales, c'est ce qui fait le charme du village du livre de Fontenoy la Joute dans le secteur de Lunéville et c'est dans ce village que depuis ce mardi se tient la foire européenne du livre et des papiers anciens. Des bouquinistes venus de tout le pays mais aussi de Belgique y ont posé leurs cartons au plus grand bonheur des bibliophiles mais aussi des "promeneurs du dimanche", venus humer l'air plus respirable de la campagne.

En sortant de l'une des bouquineries du village, Daniel, la soixantaine, brandit fièrement sa dernière trouvaille "je suis venu uniquement pour ça ! c'est un recueil du dessinateur de l'Est Républicain, Philippe Delestre. C'est mon dada"

Pas grand monde dans les rues de Fontenoy pour cette 12ème édition de la foire du livre © Radio France - Mohand Chibani

Franck, lui est venu de Nancy avec ses filles et ne cache pas sa deception de voir aussi peu de monde dans les rues de Fontenoy "on est surpris par le peu de personnes alors qu'on m'a toujours dit que c'était noir de monde. Ceci dit, ce n'est pas forcément désagréable car on peut chiner à notre guise"

Ce n'est plus ce que c'était, Michel, bouquiniste itinérant

Il est vrai que ça ne se bouscule pas devant les étales des bouquinistes. Le concept de village du livre de Fontenoy serait il en train de s'essouffler ? Michel, l'un des bouquinistes itinérants n'est pas loin de le penser "ça fait vingt ans que je viens ici. Ce n'est plus ce que c'était. Il faut bien le dire ! Il y a toujours les collectionneurs, ceux-là, on les voit partout mais il y a surtout des promeneurs qui viennent avec leurs enfants et qui ne sont pas du tout bibliophiles"

Sur 18 bouquinistes ouverts en 1996, il n'en reste plus que 9 aujourd'hui © Radio France - Mohand Chibani

En une journée, je peux réaliser plusieurs voyages, Jean-Marie, bouquiniste belge

Mais peu importe explique Jean-Marie venu de Belgique avec son épouse pour vendre essentiellement des BD "dans le monde du livre, il y a beaucoup de personnages que je trouve très intéressants. _Un passionné d'armure par exemple peut vous parler de sa passion pendant une demi-heure_, un autre peut vous parler tout aussi bien de la pêche. C'est ça mon plaisir finalement, en une journée, je peux réaliser plusieurs voyage".

Environ quarante professionnel du livre se sont succédé au Village du Livre depuis sa création en 1996. Aujourd'hui il n'y en plus que 9.